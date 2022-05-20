«Опять гибнет молодость»: Юрия Шевчука могут привлечь к уголовной ответственности за «ж… президента»

«После концерта в Уфе Следственный Комитет заинтересовался речами музыканта. Дело в том, что речь в Уфе — не первая. Шевчук высказывался о спецоперации и на других концертах, и его оценка действий России часто идет вразрез с официальной позицией Минобороны и других ведомств. Например, первую антивоенную речь Шевчук произнес буквально через несколько дней после начала спецоперации, на концерте в Туле — еще до принятия новых законов», - сообщают журналисты.

По их данным, силовики ищут в высказываниях легендарного рокера состав преступления по новой статье Уголовного Кодекса РФ 207.3 УК РФ о заведомо ложных сведениях про российскую армию во время «спецопераций».

18-го мая на концерте в родной для Юрия Шевчука Уфе, перед тем, как исполнить песню «Любовь», которую музыкант написал после первой войны в Чечне в 90-х, он обратился к зрителям со словами непонимания смыслов войны России с Украиной. «Сейчас убивают людей на Украине зачем? Наши пацаны там гибнут зачем? Какие цели? Какие цели опять? Опять гибнет молодость. Молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? (аплодисменты – прим.ред.) Родина, друзья, это не ж*** президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина (аплодисменты – прим.ред.)», - сказал музыкант со сцены.

Сразу после концерта музыкант был блокирован силовиками в своей гримерке, его пытались задержать, но дело закончилось составлением протокола об административном правонарушении по новой статье административного кодекса РФ о дискредитации армии. Материалы дела в настоящее время переданы из Уфы в Санкт-Петербург по месту прописки Шевчука. По этой статье ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа (по официальному курсу ЦБ РФ на 20 мая – 770 евро).

Пресс-служба МВД по республике Башкирия сообщала, что административное дело открыто «в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта».

«Да ладно, что вы паритесь?! Прекрасный был концерт. Но ситуации разные бывают. Адвоката найдем», — сказал на следующий день музыкант журналистам.

На третий день после начала войны, в Туле, Юрий Шевчук представил новую песню «Маленькая смерть», перед которой первый раз публично высказался о войне, призвав «жертвовать ради любви».

В апреле ДДТ не смогла выступить в Тюмени. Музыкантам запретили концерт в альтернативном зале после того, как музыканты отказались играть в намеченной концертной площадке, украшенной буквой Z, рассказывал Юрий Шевчук после этого в интервью.

Российская пропаганда предпочитает не замечать скандал с одним из самых известных рок-музыкантов России. Является ли реплика о том, что «пятая точка» президента не является родиной, чем-то недостоверным, не высказывается и официальный Кремль. В соцсетях группы последние посты лишены возможности комментирования, но там, где комментарии не отключены, часть слушателей пишет слова благодарности и поддержки, а часть упрекает Шевчука в политизированности и страхе поездок в Украину сейчас, на фоне его же рассказов про поездки в Чечню. Впрочем, критические реплики, как правило, «разоблачаются» упреками в том, что это пишут платные тролли.

В настоящее время группа ДДТ ездит с концертами по России. Следующее шоу должно пройти 6 июня в Москве. Концерт в Эстонии пока не планируется.

Шевчук известен своей многолетней антивоенной позицией. В 2010 году, во время так называемых «Маршей несогласных», в которых участвовал сам музыкант, он лично спросил Путина про его отношение к российской оппозиции. Бывший в то время премьером многолетний глава РФ сделал вид, что не узнал знаменитого рокера.