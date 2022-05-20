В Украине завершился первый суд над военным преступником: стало известно, когда будет приговор

В понедельник, 23 мая, суд должен объявить приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиняемому в убийстве гражданского в Сумской области.

"Я еще раз хочу сказать, что я сожалею. Я искренне раскаиваюсь. В тот момент я нервничал, когда это произошло. И я не хотел убивать. Так случилось, и я от этого не отказываюсь...

Я бы еще раз хотел извиниться. От того, что я сделал, я не отказываюсь и готов принять все меры наказания, которые мне будут предоставлены", сказал Шишимарин в суде.

Адвокат Шишимарина попросил оправдать россиянина. Он утверждал, что военный не хотел убить мужчину, а только выполнил приказ.

Доказывая это, защитник вспоминал, что Шишимарин выстрелил не после первого указания старшего по званию, а уже после третьего, когда военные начали на него давить. Также среди 3-4 выстрелов, которые произвел россиянин, только одна пуля попал в погибшего.

Это, по мнению защиты, свидетельствует, что Шишимарин производил не прицельные выстрелы и надеялся, что не попадет.

В то же время сам военный признает вину полностью.

Прокуратура настаивает, что тот, кто приказал ему стрелять, не был непосредственным командиром Шишимарина, а значит, последний не был обязан выполнять это указание. Кроме того, такой приказ был явно преступным.

Что было раньше: 19 мая прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению. Он признал вину и попросил простить его.

Предыстория:

4 мая СБУ опубликовала видеопризнание Шишимарина в убийстве гражданских.

11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.