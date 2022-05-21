Аудиовизуальные перформансы: в Нарве состоится премьера необычной постановки "Край"

Во время двухчасовой прогулки по Нарве у зрителей будет возможность не только увидеть дома или культурные объекты города, но и то, что зачастую скрыто от глаз путешественника: простых людей и их повседневную жизнь, сообщает "Актуальная камера".

"У нас есть история пары родом из Нарвы. Молодые люди проходят путь через влюбленность, через взросление, через брак и какие-то моменты, связанные с социальными или бытовыми вопросами. Зрители узнают, куда все это приводит. Мы попытались на эту тему поразмыслить", - рассказал режиссер Эдуард Теэ.

На различных знаковых точках во время этой прогулки зрителей будут ждать аудиовизуальные перформансы с участием актеров или вокалистов, которые позволят зрителям примерить на себя роль созерцателя происходящей реальности. Начнется путешествие в городском парке EV100.

"У приезжих людей есть возможность увидеть точки, о которых не всегда знают даже жители Нарвы. Бывает, что даже проезжая мимо этих точек, горожане просто не обращают на них внимание. И, конечно, нарвитяне тоже могут пройти маршрут и полюбоваться, осознанно полюбоваться теми достоинствами города, которые есть", - отметил режиссер.