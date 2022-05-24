20 мая в 13 часов в центр тревоги сообщили, что в деревне Сака Тойлаской волости горят кусты и сухая трава по обе стороны шоссе Таллинн - Нарва.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Вокруг шоссе подожгли сухую траву
20-21 мая 2022 г.
Вокруг шоссе подожгли сухую траву
Во время работ по тушению полицейские патрули регулировали движение на шоссе. Возгорание в направлении моря удалось ликвидировать примерно за полчаса, а пожар в направлении Кохтла-Ярве - еще через два часа. Огнем было охвачено в общем четыре гектара.
По первоначальным данным, мог иметь место поджог.
В поле горел автомобиль
Поздним вечером 21 мая спасатели выезжали в деревню Куртна Алутагузеской волости на тушение горевшего в поле легкового автомобиля.
Примерно за полчаса спасательные работы закончили, а полиция проинформировала владельца машины. Причина возгорания выясняется.
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