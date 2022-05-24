СПАСАТЕЛИ ⟩ Вокруг шоссе подожгли сухую траву

Во время работ по тушению полицейские патрули регулировали движение на шоссе. Возгорание в направлении моря удалось ликвидировать примерно за полчаса, а пожар в направлении Кохтла-Ярве - еще через два часа. Огнем было охвачено в общем четыре гектара.