В Нарве сгорел жилой дом и семья осталась без крова

Сообщение о полыхающем на нарвской улице Йыэ жилом доме поступило на пульт центра тревоги 20 мая в 17.21. Через три с половиной часа спасатели ликвидировали пожар.

По оценке спасателей, огнем было охвачено около 200 квадратных метров двухквартирного трехэтажного дома. Пострадали как жилые помещения, так и пристройка с одной стороны здания. В пристройке, как нашли спасатели, хранились лаки и краски, и именно там могло начаться возгорание.

Людей в доме во время пожара не было.

По информации от осведомленных соседей, в этом доме жили мама и 12-летний мальчик. От пожара там обвалились крыша и чердачное перекрытие, жилище осталось без окон. Внутреннюю обстановку уничтожили огонь и вода.

Соседка Юлия Алексеева распространила в социальных сетях воззвание о помощи пострадавшим маме и ребенку. Первая помощь приходит для разбора пожарища. Далее потребуется денежная помощь, чтобы восстановить крышу дома и вставить окна.

- По поводу вещей пострадавшие пока не могут сказать, что конкретно надо, да и ставить это все некуда, - добавила Алексеева.