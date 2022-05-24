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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор ударил продавца

20-22 мая 2022 г.
Северное побережье
Вор ударил продавца
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

22 мая в магазине на бульваре Виру в Силламяэ 18-летний юноша попытался украсть спиртные и прохладительные напитки и несколько раз ударил продавца, который помешал ему выйти из магазина. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого.

Водитель электросамоката сбил женщину

21 мая после полудня возле дома №20 на улице Пушкина в Нарве неизвестный мужчина на электрическом самокате совершил наезд на 53-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу.

Швырнула палку в соседку

22 мая в полицию поступило сообщение, что на улице Тимути в Кохтла-Ярве 61-летняя женщина швырнула деревянную палку в соседку, причинив потерпевшей боль.

Неизвестный угрожал на улице женщине

20 мая 34-летняя женщина сообщила, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина пригрозил ей расправой.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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