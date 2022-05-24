22 мая в магазине на бульваре Виру в Силламяэ 18-летний юноша попытался украсть спиртные и прохладительные напитки и несколько раз ударил продавца, который помешал ему выйти из магазина. Полиция задержала юношу в качестве подозреваемого.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор ударил продавца
20-22 мая 2022 г.
Вор ударил продавца
Водитель электросамоката сбил женщину
21 мая после полудня возле дома №20 на улице Пушкина в Нарве неизвестный мужчина на электрическом самокате совершил наезд на 53-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Нарвскую больницу.
Швырнула палку в соседку
22 мая в полицию поступило сообщение, что на улице Тимути в Кохтла-Ярве 61-летняя женщина швырнула деревянную палку в соседку, причинив потерпевшей боль.
Неизвестный угрожал на улице женщине
20 мая 34-летняя женщина сообщила, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина пригрозил ей расправой.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова