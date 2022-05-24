В субботу на кохтла-ярвеском стадионе кружились в пляске более пятисот народных танцоров Ида-Вирумаа - тем самым подарили как самим себе, так и публике совместно проведенное время. Наиболее широко были представлены женские группы.
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Ида-Вирумааский праздник народного танца спасли женщины
Ида-Вирумааский праздник народного танца спасли женщины
Участников всех 36 групп от детей до бабушек можно было увидеть на поле одновременно в финале праздника в момент исполнения заглавного танца праздника "Подарок".
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