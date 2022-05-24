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Ида-Вирумааский праздник народного танца спасли женщины

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ида-Вирумааский праздник народного танца спасли женщины
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На лицах детей отражается настоящая радость танца.
На лицах детей отражается настоящая радость танца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу на кохтла-ярвеском стадионе кружились в пляске более пятисот народных танцоров Ида-Вирумаа - тем самым подарили как самим себе, так и публике совместно проведенное время. Наиболее широко были представлены женские группы.

Участников всех 36 групп от детей до бабушек можно было увидеть на поле одновременно в финале праздника в момент исполнения заглавного танца праздника "Подарок".

Сам праздник танца назывался длиннее - "Самый прекрасный подарок - проведенное вместе время". И это название специалист Ида-Вирумааского союза самоуправлений по культурной работе Эрика Кылло позаимствовала у певицы Биргит Саррап, любезно разрешившей взять строчку из своей песни. 

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