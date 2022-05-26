МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.05-02.06 ⟩ В Кохтла-Ярве и Кивиыли пройдут дни города, в Йыхвиском парке праздник танца бабушек, в Кохтла-Нымме 24-часовой забег

КУЛЬТУРА

Пятница, 27 мая

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - "Музыкальный mix", весенний концерт музыкальной студии центра культуры. Вход свободный.

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - вечер украинских сказок и книжная игра. Выступает фольклорный а

Ансамбль "Перелаз". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Суббота, 28 мая

* В Кивиыли на площадке с качелями с 12.00 - День Кивиыли. В 18.00 - концерт Анне Вески. С 20.20 до 00.00 - Мадис Арро и ансамбль "Reminders".

Пирет Пяэр. Фото: Eesti Teatriliit

* У Иллукаской церкви в 13.00 - посиделки "Kus me kullad kokku saame". Истории поведает рассказчица Пирет Пяэр. Открыто кафе Иллукаского прихода.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - концерт хоров "Üks helin minul helises rinna sees". Выступают мужской хор "Kaevur", Атсаламаский смешанный хор и Тартуский смешанный хор студентов.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт "Noored tantsivad koos".

Воскресенье, 29 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Мы - маленькие дети", весенний концерт детской вокальной студии "Kelluke". Билет - 3 евро.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - торжественный концерт творческих коллективов клуба "Город радости и мечты", посвященный дням города Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.

* На эстраде в Йыхвиском парке в 14.00 - праздник танца бабушек "Oi lusti, oi rõõmu". Выступают уездные коллективы бабушек. Танцы под музыку ансамбля "Compact".

* В Сондаском народном доме в 15.00 - "Kadunud kuningas", спектакль Детского театра Эстонии.

* В Лиймала в открытом зале центра "Tulivee" в 16.00 - концерт "Rüübates armastust": женский хор "Omal Viisil" (Тарту) и мужской хор "Akadeemiline Emajõgi". Бесплатно.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Ela, armasta, tantsi!" / "Живи, люби, танцуй!", концерт танцевального ансамбля "Галатея". Билет - 3 евро.

Инга Кааре. Фото: Erakogu

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт: Инга Кааре и Пеэп Оявески. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

СПОРТ

Четверг, 26 мая

* В Иллука с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - финальный этап Мяэтагузеской серии викторин.

Суббота, 28 мая

* В Йыхвиском спортхолле в 9.30 - чемпионат Йыхви по новусу; соло.

* В Таммикуском Доме спорта в 10.00 - Кубок СК "Эду" по тяжелой атлетике.

* В Нарве на Кренгольмской мануфактуре в 10.00 - авторалли "Narva Rahvasprint".

* В Алутагузе в рамках дня открытых проектов "LIFE": с 10.00 - лесной поход по тропам белки-летяги и в 12.00 - приключенческий поход по карьеру "Айду". Необходима предварительная регистрация. Информация: life.envir.ee.

* В Силламяэ в 10.45 - променадный забег. Центр соревнований - у лестницы на Морском бульваре.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап Кубка Майду; соло.

* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - старт Кохтла-Ныммеского 24-часового забега.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - "Maardu linnameeskond".

Воскресенье, 29 мая

* В Йыхвиском спортхолле в 9.30 - чемпионат Йыхви по новусу; дуэты.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по бадминтону.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; соло.

* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - финиш Кохтла-Ныммеского 24-часового забега.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - ФК "Welco II" (Тарту).

Четверг, 2 июня

* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 28 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тетушки Реэт. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* На Нарвском променаде с 12.00 до 15.30 - дегустационная ярмарка.

Воскресенье, 29 мая

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" - клуб коллекционеров. Мероприятия проводятся с 10.00 до 12.00. Билет - 0,50 евро.

Среда, 1 июня

"Põhja-Tallinn". Фото: Erakogu

* В Мяэтагузеском народном доме в 15.00 - молодежный день Алутагузеской волости. Выступает ансамбль "Põhja-Tallinn".

* В клубе "Ахтме" в 16.00 - празднично-игровая программа для учеников начальной школы (1-4-е классы) "Вместе весело играть". Вход бесплатный. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00).

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 17.30 - День защиты детей: "Lapsepõlve radadel" / "По тропинкам детства".

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - благотворительный вечер в поддержку Александры, девочки из Кохтла-Ярве, страдающей от тяжелой болезни. Ярмарка, аукцион, концерт. Билет - 10 евро.

Фото: Eesti Kultuurkapital