Департамент: пенсии российским пенсионерам будут выплачены в срок

"Мы постоянно контактируем с Российским пенсионным фондом для того, чтобы искать и находить решения по этому вопросу. Если же случится так, что у Российского пенсионного фонда не будет возможности переслать нам эти деньги, то у проживающих в Эстонии получателей российской пенсии будет возможность ходатайствовать о получении прожиточного пособия. Сумма прожиточного пособия рассчитывается индивидуально для каждого человека. Она зависит, например от того, работает ли человек, есть ли у него и другие денежные поступления", - пояснила Кюмник.