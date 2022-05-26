Департамент социального страхования подтвердил, что средства на выплату пенсий российским пенсионерам, проживающим в Эстонии, перечислены сообщает ERR.
Департамент: пенсии российским пенсионерам будут выплачены в срок
"Пенсии за II квартал этого года уже поступили. Беспокоиться не нужно, мы сможем выплатить пенсии", - сказала руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.
Департамент социального страхования будет выплачивать пенсионные деньги в период с 6 по 10 июня.
"Мы постоянно контактируем с Российским пенсионным фондом для того, чтобы искать и находить решения по этому вопросу. Если же случится так, что у Российского пенсионного фонда не будет возможности переслать нам эти деньги, то у проживающих в Эстонии получателей российской пенсии будет возможность ходатайствовать о получении прожиточного пособия. Сумма прожиточного пособия рассчитывается индивидуально для каждого человека. Она зависит, например от того, работает ли человек, есть ли у него и другие денежные поступления", - пояснила Кюмник.
В Эстонии проживает чуть более 4000 человек, получающих пенсию из России.