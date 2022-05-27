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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В драке в Кивиыли пострадал мужчина

25-26 мая 2022 г.
Северное побережье
В драке в Кивиыли пострадал мужчина
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

25 мая в полицию сообщили, что в ходе драки на улице Виру в Кивиыли телесные повреждения получил 29-летний мужчина.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе начатого уголовного производства.

В Ахтме угрожали женщине

26 мая полиция получила сообщение, что у дома на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 42-летний мужчина угрожал 31-летней женщине. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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