25 мая в полицию сообщили, что в ходе драки на улице Виру в Кивиыли телесные повреждения получил 29-летний мужчина.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В драке в Кивиыли пострадал мужчина
25-26 мая 2022 г.
В драке в Кивиыли пострадал мужчина
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе начатого уголовного производства.
В Ахтме угрожали женщине
26 мая полиция получила сообщение, что у дома на улице Ару в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 42-летний мужчина угрожал 31-летней женщине. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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