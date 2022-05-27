СПАСАТЕЛИ ⟩ В одном месте сухая трава горела дважды

Прибывшие на место спасатели менее чем за час потушили почвенное возгорание площадью около 100 квадратных метров.

Через пару часов поступило сообщение, что в том же месте опять произошло возгорание - и его спасатели ликвидировали быстро.

По первоначальной оценке, речь идет о поджоге.

Пожилой мужчина оказался в западне у себя дома

К вечеру 26 мая помощь спасателей потребовалась на улице Кадри в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где пожилой мужчина упал у себя дома и не смог больше встать. Так как дверь была заперта изнутри, спасателям пришлось проникнуть в квартиру через окно и открыть дверь медикам скорой помощи.

Затем спасатели помогли перенести пациента в машину скорой помощи.

Горе-грильщики развели костер прямо на улице

Около полудня 26 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице 26 Июля в Нарве двое мужчин развели костер прямо посреди зеленой зоны. Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые разожгли огонь, чтобы поджарить себе мясо.

Спасатели разъяснили мастерам гриля правила техники безопасности при разведении костра и направили их в расположенную в черте города зону, где есть специально отведенные для гриля места.