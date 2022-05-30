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В Кохтла-Ярве и Нарве конфликтовали женщины

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Кохтла-Ярве и Нарве конфликтовали женщины
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В конце прошлой недели в Нарве и Кохтла-Ярве произошли ссоры между женщинами, в результате которых двое получили телесные повреждения.

В Кохтла-Ярве и Нарве конфликтовали женщины

27 мая в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве в ходе конфликта 36-летняя женщина нанесла телесные повреждения 63-летней женщине.

28 мая в полицию поступило сообщение о том, что по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 30-летняя женщина получила телесные повреждения. В качестве подозреваемой полиция задержала 33-летнюю женщину.

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