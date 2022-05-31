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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви задержан стрелявший на улице мужчина

27-29 мая 2022 г.
Северное побережье
В Йыхви задержан стрелявший на улице мужчина
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

27 мая в полицию поступило сообщение о том, что на Кесквяльяк в Йыхви 39-летний мужчина произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие.

Полиция отреагировала на инцидент, задержала мужчину как подозреваемого и изъяла у него стартовый пистолет.

В Кохтла-Ярве ударили женщину

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Катсе в Кохтла-Ярве в ходе конфликта 45-летний мужчина ударил 49-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В Сонда девушка ударила мужчину

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Яама в Сонда в ходе конфликта 18-летняя женщина травмировала 26-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного дела, возбужденного полицией. 

В ходе конфликта пострадал мужчина

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице А. Пушкина в Нарве в ходе конфликта пострадал 39-летний мужчина. 

В Йыхви мужчина украл спиртное

29 мая в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на Нарвском шоссе в Йыхви 31-летний мужчина украл спиртные напитки. Общий ущерб составляет 111 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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