Центрист начал в Нарве сбор подписей с призывом к отставке Катри Райк

В роли организатора инициативы выступил житель Нарвы, общественный деятель Михаил Паньшин, который состоит в Центристской партии и на последних муниципальных выборах баллотировался в ее списке в Нарвское горсобрание.

"В данном случае я выступаю как простой житель Нарвы. Цель этого сбора подписей в том, чтобы мэр увидела отношение жителей Нарвы к ее решениям и политике, которую она проводит в городе, и с учетом мнения горожан подала бы в отставку", - сказал в среду Паньшин в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.

По его словам, решающим фактором для начала сбора подписей стала новая программа развития образования, которая в том числе предусматривает закрытие Солдинаской гимназии и нескольких детских садов, что уже вызвало в городе протесты.

"Хотелось бы, чтобы и депутаты от коалиции, которые до сих пор верно поддерживают Катри Райк, увидели бы мнение горожан и, возможно, вместе с оппозицией выдвинули бы ей вотум недоверия, если она не захочет уйти добровольно", - добавил Михаил Паньшин.

"Как отношусь к тому, что Паньшин собирается подписи? Пусть собирает. Отправить в отставку меня может только горсобрание. Но в мой адрес с его стороны поступает слишком много ложной информации. Вы, например, мой русский язык, думаю, понимаете правильно, а он интерпретирует по-своему. Поэтому я уже обратилась к адвокату", - сказала rus.err.ee Катри Райк.

То, что в городе есть недовольные программой развития образования, мэр объяснила особенностями местного менталитета.