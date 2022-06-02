30 мая в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта на Нарвском шоссе в Йыхви 38-летняя женщина ударила на 38-летнего мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви женщина напала на мужчину
30-31 мая 2022 г.
В Йыхви женщина напала на мужчину
Женщина стала жертвой мошенников
Полиции сообщили, что 31 мая проживающей в Нарве женщине позвонили неизвестные лица, которые представились работниками банка и попросили ее ввести свои банковские PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 3500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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