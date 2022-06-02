СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви женщина напала на мужчину

Женщина стала жертвой мошенников

Полиции сообщили, что 31 мая проживающей в Нарве женщине позвонили неизвестные лица, которые представились работниками банка и попросили ее ввести свои банковские PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 3500 евро.