Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 2 по 9 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.05-09.06 ⟩ В Нарве дни города, молодежный фестиваль в Кохтла-Ярве, открытие сезона на пляже в Нарва-Йыэсуу
КУЛЬТУРА
Пятница, 3 июня
* В Йыхвиской галерее в 16.00 - открытие выставки фоторабот Яануса Сийма, Ирины Кивимяэ и Игоря Вишнякова "Kolm nägemust". Выставка открыта до 28 июня.
* В Нарвском скейт-парке с 16.00 - молодежный фестиваль "Young Nation".
* В Тойласком пожарном депо в 18.30 - открытие выставки ковров Марии Ронк.
Суббота, 4 июня
* В Шахтерском доме в поселке Таммику (ул. Кастани, 7) с 12.00 - день сету в Ида-Вирумаа: сетуские песни, музыка, танцы, кухня, мастерские. Собираясь на деревенское гулянье, т.е. кирмаш, сету берут еду с собой, а потом накрывают общий стол. Захвати и ты угощение с собой. Более подробная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".
* В Нарве с 10.00 - мероприятия Дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.
* В Кохтла-Ярвеском молодежном центре в Ахтме с 13.00 - "Noortefest".
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "На нашей волне", отчетный концерт вокал-студии "Арлекин". Вход бесплатный. Информация по тел. 507 4616.
* В Синимяэском музее в Вайвара в 14.00 - лекция Кюлло Арьякаса об эстонской разведке и документальный фильм "Haukka grupp" (2005). Вход бесплатный. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Нарве в парке "EV 100" в 14.00 и 18.00 - спектакль-путешествие ''Äär'' / "Край" (на эстонском и русском языках). Билет - 23 евро.
Воскресенье, 5 июня
* В Нарве с 11.00 - мероприятия Дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.
* В Ийзаку на певческой сцене в 17.00 - ида-вирумааский фольклорный праздник "Kirde killad". Выступают уездные фольклорные группы. Танцы в сопровождении дуэта "Suits ja Kool". Открыта мастерская бисероплетения под руководством Кайри Химма.
Среда, 8 июня
* В Ийзаку на певческой сцене в 10.30 - день танца Ийзакуской гимназии (в 10.00 - шествие у школы).
СПОРТ
Четверг, 2 июня
* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 3 июня
* В Йыхви на легкоатлетическом стадионе (центр соревнования) с 12.00 до 17.00 - забег стражей свободы. Информация: www.vabadusevalvur.ee/vabadusevalvuri-jooks.
Суббота, 4 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап чемпионата шашечного клуба "Into", русские шашки.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 35+; соло.
* В Кукрузе на Полярной мызе в 11.30 - IV забег двух мостов.
* В Нарве в Йоаорге в 12.00 - ралли "мыльниц".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Viimsi JK II".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Narva Trans U21".
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Rakvere Tarvas".
Воскресенье, 5 июня
* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - соревнование по велокроссу.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку среди команд из трех членов.
Вторник, 7 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - летний волейбол, 1-й этап. Команды будут сформированы из числа присутствующих игроков.
Среда, 8 июня
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 18.00 - празднование 25-й годовщины Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.
* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 9 июня
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 2 июня
* В Йыхвиском центре культуры и интересов с 17.00 до 18.00 - мастерские для взрослых и детей. В 18.00 в большом зале Йыхвиского концертного дома - весенний концерт. Вход бесплатный.
Суббота, 4 июня
* В Нарва-Йыэсууском порту и на пляже отеля "Meresuu" с 10.00 - открытие летнего сезона.
* В Йыхви на парковке у торгового центра "Pargi Keskus" с 11.00 - празднование Дня флага Эстонии. Информация: johvi.ee.
Воскресенье, 5 июня
* У Ийзакуского музея с 10.00 до 16.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка. Билет - 1-2 евро.
Среда, 8 июня
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри.
Четверг, 9 июня
* В Таммикуском народном доме в 17.30 - встреча с Мерилин Мандель, создателем инстаграм-аккаунта @jesslapsed и автором книги "Jess, lapsed!". Билеты (12 евро) только в предварительной продаже. Билеты можно приобрести на странице НКО "Tuult Tiibadesse" в "ФБ" или по адресу электронной почты: tuult.tiibadesse@gmail.com.
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