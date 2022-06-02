МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.05-09.06 ⟩ В Нарве дни города, молодежный фестиваль в Кохтла-Ярве, открытие сезона на пляже в Нарва-Йыэсуу

КУЛЬТУРА

Пятница, 3 июня

* В Йыхвиской галерее в 16.00 - открытие выставки фоторабот Яануса Сийма, Ирины Кивимяэ и Игоря Вишнякова "Kolm nägemust". Выставка открыта до 28 июня.

* В Нарвском скейт-парке с 16.00 - молодежный фестиваль "Young Nation".

* В Тойласком пожарном депо в 18.30 - открытие выставки ковров Марии Ронк.

Суббота, 4 июня

* В Шахтерском доме в поселке Таммику (ул. Кастани, 7) с 12.00 - день сету в Ида-Вирумаа: сетуские песни, музыка, танцы, кухня, мастерские. Собираясь на деревенское гулянье, т.е. кирмаш, сету берут еду с собой, а потом накрывают общий стол. Захвати и ты угощение с собой. Более подробная информация - на странице Шахтерского дома в "ФБ".

* В Нарве с 10.00 - мероприятия Дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.

* В Кохтла-Ярвеском молодежном центре в Ахтме с 13.00 - "Noortefest".

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - "На нашей волне", отчетный концерт вокал-студии "Арлекин". Вход бесплатный. Информация по тел. 507 4616.

* В Синимяэском музее в Вайвара в 14.00 - лекция Кюлло Арьякаса об эстонской разведке и документальный фильм "Haukka grupp" (2005). Вход бесплатный. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.

Фото: narvaaar.ee

* В Нарве в парке "EV 100" в 14.00 и 18.00 - спектакль-путешествие ''Äär'' / "Край" (на эстонском и русском языках). Билет - 23 евро.

Воскресенье, 5 июня

* В Нарве с 11.00 - мероприятия Дней Нарвы. Информация: www.narva.ee.

* В Ийзаку на певческой сцене в 17.00 - ида-вирумааский фольклорный праздник "Kirde killad". Выступают уездные фольклорные группы. Танцы в сопровождении дуэта "Suits ja Kool". Открыта мастерская бисероплетения под руководством Кайри Химма.

Среда, 8 июня

* В Ийзаку на певческой сцене в 10.30 - день танца Ийзакуской гимназии (в 10.00 - шествие у школы).

СПОРТ

Четверг, 2 июня

* В Варесметса с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 3 июня

* В Йыхви на легкоатлетическом стадионе (центр соревнования) с 12.00 до 17.00 - забег стражей свободы. Информация: www.vabadusevalvur.ee/vabadusevalvuri-jooks.

Суббота, 4 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап чемпионата шашечного клуба "Into", русские шашки.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 35+; соло.

* В Кукрузе на Полярной мызе в 11.30 - IV забег двух мостов.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарве в Йоаорге в 12.00 - ралли "мыльниц".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Viimsi JK II".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Narva Trans U21".

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - "Rakvere Tarvas".

Воскресенье, 5 июня

* В Кивиылиском приключенческом центре в 11.00 - соревнование по велокроссу.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку среди команд из трех членов.

Вторник, 7 июня

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - летний волейбол, 1-й этап. Команды будут сформированы из числа присутствующих игроков.

Среда, 8 июня

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 18.00 - празднование 25-й годовщины Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.

* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 9 июня

* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 2 июня

* В Йыхвиском центре культуры и интересов с 17.00 до 18.00 - мастерские для взрослых и детей. В 18.00 в большом зале Йыхвиского концертного дома - весенний концерт. Вход бесплатный.

Суббота, 4 июня

* В Нарва-Йыэсууском порту и на пляже отеля "Meresuu" с 10.00 - открытие летнего сезона.

Флаг Эстонии. Фото: Liis Treimann

* В Йыхви на парковке у торгового центра "Pargi Keskus" с 11.00 - празднование Дня флага Эстонии. Информация: johvi.ee.

Воскресенье, 5 июня

* У Ийзакуского музея с 10.00 до 16.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка. Билет - 1-2 евро.

Среда, 8 июня

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри.

Четверг, 9 июня

* В Таммикуском народном доме в 17.30 - встреча с Мерилин Мандель, создателем инстаграм-аккаунта @jesslapsed и автором книги "Jess, lapsed!". Билеты (12 евро) только в предварительной продаже. Билеты можно приобрести на странице НКО "Tuult Tiibadesse" в "ФБ" или по адресу электронной почты: tuult.tiibadesse@gmail.com.

Фото: Eesti Kultuurkapital