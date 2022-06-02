МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.05-09.06 ⟩ В Нарве дни города, в Йыхви День флага, деревенская ярмарка в Ийзаку, открытие сезона на пляже в Нарва-Йыэсуу

* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 9 июня

* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 2 июня

* В Йыхвиском центре культуры и интересов с 17.00 до 18.00 - мастерские для взрослых и детей. В 18.00 в большом зале Йыхвиского концертного дома - весенний концерт. Вход бесплатный.

Суббота, 4 июня

* В Нарва-Йыэсууском порту и на пляже отеля "Meresuu" с 10.00 - открытие летнего сезона.

Флаг Эстонии. Фото: Liis Treimann

* В Йыхви на парковке у торгового центра "Pargi Keskus" с 11.00 - празднование Дня флага Эстонии. Информация: johvi.ee.

Воскресенье, 5 июня

* У Ийзакуского музея с 10.00 до 16.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка. Билет - 1-2 евро.

Среда, 8 июня

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри.

Четверг, 9 июня

* В Таммикуском народном доме в 17.30 - встреча с Мерилин Мандель, создателем инстаграм-аккаунта @jesslapsed и автором книги "Jess, lapsed!". Билеты (12 евро) только в предварительной продаже. Билеты можно приобрести на странице НКО "Tuult Tiibadesse" в "ФБ" или по адресу электронной почты: tuult.tiibadesse@gmail.com.

Фото: Eesti Kultuurkapital