ОПРОС ⟩ Какие семьи нуждаются в поддержке государства больше?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Надежда ПАРРИ, пенсионерка: - Многодетным надо больше всего помогать, потому что у них расходов значительно больше - школа, образование по интересам, одежда.... Мне, пенсионеру, и то трудно справляться, а когда в семье дети и один-два работающих, очень сложно. Конечно, нужно помогать до тех пор, пока дети малолетние, а как повзрослеют - пусть ищут работу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алена ЗАБОЛОТНАЯ, молодая мама: - Никому не надо помогать. Многодетные рожают детей ради детей или, бывает, ради денег. Знаю случаи, когда женщины рожают и отцы есть, но записывают себя "одиночками", чтобы получать пособие. Это неправильно. Если заводишь детей, то сам должен думать, чем их кормить и как их вырастить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Денис БОРЖИЦКИЙ, крановщик: - В Таллинне гораздо больше различных поддержек от города, в Ида-Вирумаа - мало. Помогать надо всем, но приоритет одиноким и многодетным. Пособия тоже надо повышать. Сейчас много разговоров, но никто не спрашивает, сколько денег надо направить на Украину, вооружение... А деньги берутся откуда? В первую очередь правительству страны надо думать о благополучии своего народа.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Константин МАТЮХИН, безработный: - Всем сейчас трудно. В первую очередь следует создавать рабочие места, а помогать самым бедным, в том числе и безработным. Если бы у родителей была работа, не надо было бы говорить о повышении пособий, лучше думать об увеличении рабочих мест.