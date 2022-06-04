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ОПРОС ⟩ Какие семьи нуждаются в поддержке государства больше?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Какие семьи нуждаются в поддержке государства больше?
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Дети. Снимок иллюстративный.
Дети. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

Должно ли вообще государство поддерживать семьи?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Надежда ПАРРИ, пенсионерка:

- Многодетным надо больше всего помогать, потому что у них расходов значительно больше - школа, образование по интересам, одежда.... Мне, пенсионеру, и то трудно справляться, а когда в семье дети и один-два работающих, очень сложно. Конечно, нужно помогать до тех пор, пока дети малолетние, а как повзрослеют - пусть ищут работу.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алена ЗАБОЛОТНАЯ, молодая мама:

- Никому не надо помогать. Многодетные рожают детей ради детей или, бывает, ради денег. Знаю случаи, когда женщины рожают и отцы есть, но записывают себя "одиночками", чтобы получать пособие. Это неправильно. Если заводишь детей, то сам должен думать, чем их кормить и как их вырастить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Денис БОРЖИЦКИЙ, крановщик:

- В Таллинне гораздо больше различных поддержек от города, в Ида-Вирумаа - мало. Помогать надо всем, но приоритет одиноким и многодетным. Пособия тоже надо повышать. Сейчас много разговоров, но никто не спрашивает, сколько денег надо направить на Украину, вооружение... А деньги берутся откуда? В первую очередь правительству страны надо думать о благополучии своего народа.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Константин МАТЮХИН, безработный:

- Всем сейчас трудно. В первую очередь следует создавать рабочие места, а помогать самым бедным, в том числе и безработным. Если бы у родителей была работа, не надо было бы говорить о повышении пособий, лучше думать об увеличении рабочих мест.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эгле ПАУМЕР, аналитик:

- Помощь должна быть адресной. Приходится сталкиваться с одинокими стариками, им тоже жить сложно. Поэтому считаю, что нужен индивидуальный подход. У богатой семьи может быть трое детей и они получают большое пособие - это пустые траты бюджета. Надо найти тех, кто действительно нуждается.

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