СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали подозреваемого в краже леса

Первоначальный ущерб составил 2000 евро. По подозрению в краже полиция задержала п 61-летнего мужчину.

В Нарве из магазина украли спиртное

В полицию сообщили, что 1 июня из магазина по улице А.-А. Тийманна в Нарве украли алкогольные напитки. Ущерб составил в общем 110 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого полицией уголовного производства.

Пешеход попал под машину

1 июня после обеда на улице Креэнхольми в Нарве 54-летняя женщина переходила проезжую часть в не предусмотренном для этого месте и получила удар от легкового автомобиля "Mercedes-Benz Vito", которым управлял 60-летний мужчина. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

С поля пропала техника

1 июня в полицию сообщили, что в деревне Ребу Люганузеской волости с поля пропали два агрегата. Первоначальный ущерб составил 3000 евро.

Из бака грузовика слили горючее

1 июня в полицию сообщили, что в течение предыдущих суток из топливного бака припаркованного по улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве грузового автомобиля слили дизельное горючее. Первоначальный ущерб составил 300 евро.

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