1 июня в полицию сообщили, что в деревне Вырну Алутагузеской волости украден государственный лес.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Задержали подозреваемого в краже леса
Первоначальный ущерб составил 2000 евро. По подозрению в краже полиция задержала п 61-летнего мужчину.
В Нарве из магазина украли спиртное
В полицию сообщили, что 1 июня из магазина по улице А.-А. Тийманна в Нарве украли алкогольные напитки. Ущерб составил в общем 110 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого полицией уголовного производства.
Пешеход попал под машину
1 июня после обеда на улице Креэнхольми в Нарве 54-летняя женщина переходила проезжую часть в не предусмотренном для этого месте и получила удар от легкового автомобиля "Mercedes-Benz Vito", которым управлял 60-летний мужчина. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
С поля пропала техника
1 июня в полицию сообщили, что в деревне Ребу Люганузеской волости с поля пропали два агрегата. Первоначальный ущерб составил 3000 евро.
Из бака грузовика слили горючее
1 июня в полицию сообщили, что в течение предыдущих суток из топливного бака припаркованного по улице Уус-Техазе в Кохтла-Ярве грузового автомобиля слили дизельное горючее. Первоначальный ущерб составил 300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.