Департамент социального страхования открыл в Йыхви инфопункт для военных беженцев

По словам Керта Валдару, работники инфопункта могут помочь кратковременно разместить тех военных беженцев, которые нуждаются в неизбежной помощи, в том числе следующим через Эстонию транзитом.

В работающем круглосуточно йыхвиском инфопункте можно при необходимости кратковременно разместить 20-30 военных беженцев, нуждающихся в необходимой помощи. В том числе тех, кто планирует отправиться из Эстонии дальше. "Йыхвиский инфопункт должен облегчить работу нарвитянам", - сказал кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.