Сб, 4.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Департамент социального страхования открыл в Йыхви инфопункт для военных беженцев

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Департамент социального страхования открыл в Йыхви инфопункт для военных беженцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По словам Керта Валдару, работники инфопункта могут помочь кратковременно разместить тех военных беженцев, которые нуждаются в неизбежной помощи, в том числе следующим через Эстонию транзитом.
По словам Керта Валдару, работники инфопункта могут помочь кратковременно разместить тех военных беженцев, которые нуждаются в неизбежной помощи, в том числе следующим через Эстонию транзитом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В работающем круглосуточно йыхвиском инфопункте можно при необходимости кратковременно разместить 20-30 военных беженцев, нуждающихся в необходимой помощи. В том числе тех, кто планирует отправиться из Эстонии дальше. "Йыхвиский инфопункт должен облегчить работу нарвитянам", - сказал кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.

Департамент социального страхования открыл в четверг в Йыхви инфопункт для военных беженцев, чтобы оказывать прибывшим в Эстонию беженцам лучшую помощь, а также уменьшить для них необходимость оставаться в Нарве.

- Так как увеличилась миграция именно с восточного направления, то такой пункт уменьшит миграционное давление на Нарву, чтобы тамошним местному самоуправлению и добровольцам стало легче, - сказал кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх