В работающем круглосуточно йыхвиском инфопункте можно при необходимости кратковременно разместить 20-30 военных беженцев, нуждающихся в необходимой помощи. В том числе тех, кто планирует отправиться из Эстонии дальше. "Йыхвиский инфопункт должен облегчить работу нарвитянам", - сказал кризисный руководитель Департамента социального страхования Керт Валдару.
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Департамент социального страхования открыл в Йыхви инфопункт для военных беженцев
Департамент социального страхования открыл в Йыхви инфопункт для военных беженцев
Департамент социального страхования открыл в четверг в Йыхви инфопункт для военных беженцев, чтобы оказывать прибывшим в Эстонию беженцам лучшую помощь, а также уменьшить для них необходимость оставаться в Нарве.