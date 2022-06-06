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Спасателям пришлось ликвидировать загрязнение в центре Йыхви

Северное побережье
Спасателям пришлось ликвидировать загрязнение в центре Йыхви
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Фото: Ago Gaškov

В пятницу Центр тревоги известили о том, что на улице Раквере в Йыхви из сломавшегося автомобиля вытекло топливо, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.

В Центр тревоги обратился клиент такси. Он сообщил, что автомобиль развалился и из него вытекло дизельное топливо.

Сам водитель ржавого транспортного средства не посчитал нужным сообщить о случившемся в Центр тревоги.

Спасатели ликвидировали разлив топлива при помощи абсорбента.

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