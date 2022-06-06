В пятницу Центр тревоги известили о том, что на улице Раквере в Йыхви из сломавшегося автомобиля вытекло топливо, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.
Спасателям пришлось ликвидировать загрязнение в центре Йыхви
Спасателям пришлось ликвидировать загрязнение в центре Йыхви
В Центр тревоги обратился клиент такси. Он сообщил, что автомобиль развалился и из него вытекло дизельное топливо.
Сам водитель ржавого транспортного средства не посчитал нужным сообщить о случившемся в Центр тревоги.
Спасатели ликвидировали разлив топлива при помощи абсорбента.
Ключевые слова