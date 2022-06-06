В Ляэне-Вирумаа погиб 66-летний мужчина

15 минут до полночи, Мазда, рядом с водителем которой он сидел, вылетела в 90-градусном повороте и врезалась в дерево.

«Пассажир погиб на месте аварии. Он не был пристегнут поясом безопасности. Водитель доставлен в больницу. Мы не знаем точно, был он пристёгнут или нет, но можно предполагать, что и он не использовал пояс безопасности,» сказал руководитель патрульной полиции Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу.

Айвар Тоомикас, корторый живёт недалеко от места аварии, рассказал, что погиб местный житель, мужчина с крепким здоровьем, кто любил ходить пешком. Как сказал Тоомикас, недавно мужчина попал под машину, и в тот раз его вылечили.

«Он жил недалеко отсюда, около километра. Он не работал, проводил время у магазина. О водителе я ничего не знаю. Читал, что мужчина лет 50, больше не знаю. Ночью тут пестрело от мигалок. И полиция и спасатели. Сюда никого не допускали,» рассказал Тоомикас.

Это уже второй погибший в ДТП человек в Ляэне-Вирумаа, для которого стало роковым препятствие рядом с дорогой. Полтора месяца назад, 20-го апреля врезался об камень водитель, который на большой скорости пытался скрыться от полицейского патруля.