Отправленные в отставку министры получат огромное выходное пособие

«В соответствии с законом о правительстве республики член правительства, освобожденный от должности по предложению премьер-министра, имеет право на выходное пособие в размере шести месячных зарплат. Сейчас зарплата министра составляет 6207 евро в месяц», - сообщила BNS пресс-секретарь правительства Лийза Тагель.

Таким образом, выходное пособие в размере 37 242 евро получат освобожденные от должности глава МВД Кристиан Яани, глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр культуры Тийт Терик и министр здоровья и труда Танель Кийк.

«Компенсацию не выплачивают, если восстанавливаются полномочия освобожденного от должности министра в качестве депутата Рийгикогу», - сказала Тагель. Поскольку Таави Аас, Яак Ааб и Эрки Сависаар вернулись в Рийгикогу, им выходное пособие не выплатят.

В пятницу президент Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас освободил от должности министров от Центристской партии. До тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать оставшиеся члены правительства в соответствии с порядком замещения министров.