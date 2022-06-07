СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на женщину задержан

В Кохтла-Ярве травмировали мужчину и женщину

5 июня в полицию сообщили, что на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 32-летнему мужчине. Более точные обстоятельства выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.

В тот же день поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Айа в Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 36-летней женщине. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.

Из грузовика похитили топливо

4 июня в полицию сообщили, что из топливного бака припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве грузовика слили дизельное горючее. Первоначальный ущерб составил 1400 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция.

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