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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на женщину задержан

4-5 июня 2022 г.
Северное побережье
Напавший на женщину задержан
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

5 июня в полицию сообщили, что в квартире дома по Пуру теэ в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил 38-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В Кохтла-Ярве травмировали мужчину и женщину

5 июня в полицию сообщили, что на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 32-летнему мужчине. Более точные обстоятельства выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.

В тот же день поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Айа в Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 36-летней женщине. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.

Из грузовика похитили топливо

4 июня в полицию сообщили, что из топливного бака припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве грузовика слили дизельное горючее. Первоначальный ущерб составил 1400 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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