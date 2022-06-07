5 июня в полицию сообщили, что в квартире дома по Пуру теэ в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил 38-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на женщину задержан
В Кохтла-Ярве травмировали мужчину и женщину
5 июня в полицию сообщили, что на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 32-летнему мужчине. Более точные обстоятельства выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.
В тот же день поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Айа в Кохтла-Ярве телесные повреждения нанесены 36-летней женщине. Для выяснения более точных обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.
Из грузовика похитили топливо
4 июня в полицию сообщили, что из топливного бака припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве грузовика слили дизельное горючее. Первоначальный ущерб составил 1400 евро. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.