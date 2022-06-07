Йыхви испытал как водостойкость стадиона, так и качество работы арбитров

Так как в субботу временам лил дождь, то протестировать удалось и водостойкость стадиона.

Один из известнейших легкоатлетических тренеров Ида-Вирумаа Виктор Предбанников, являвшийся главным судьей чемпионата Эстонии, признал позитивным то, что дождевая вода не заливала беговую дорожку. "Дренаж сделан прилично", - сказал он, добавив, что уже в ближайшие годы нужно построить легкую крышу над трибуной на 800 мест, ведь сейчас на стадионе негде укрыться от дождя.

По словам Предбанникова, стадион и новый беговой круг позитивно оценили как спортсмены, так и тренеры. Он отметил, что установленные в ходе соревнования три рекорда и повторенный рекорд Эстонии в разных возрастных классах подтверждают, что здешняя беговая дорожка быстрая.

Хотя по формату организация эстафетных забегов сложная, да и срок ознакомления с электронной системой замера времени был коротким, соревнование удалось, как сказал Предбанников, провести без накладок. В то же время в Ида-Вирумаа надо обучить большую судейскую бригаду, ведь на соревновании с полной программой необходимы сразу около полусотни арбитров. Соревнование такого рода состоится в Йыхви 21 июля, когда пройдет Балтийский матч (U16), на который три государства смогут заявить в каждом виде двух спортсменов.

Ответственная работа предстоит на вечере легкой атлетики 21 июня, когда в течение трех часов в 12-ти видах станут соревноваться 150 легкоатлетов, среди которых будут как сильнейшие спортсмены Эстонии, так и зарубежные атлеты.

По словам Предбанникова, надо улучшить сотрудничество с работниками спортшколы. Маленькую дополнительную трибуну следовало бы установить у встречной прямой, ведь сейчас даже тренеры не могут вблизи понаблюдать за бросками своих учеников, так как им негде находиться. "Места, которые можно еще "отшлифовать", есть, но в целом это очень хороший стадион, который должен дать толчок развитию легкой атлетики во всем Ида-Вирумаа", - сказал он.