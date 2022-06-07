В Нарве началось голосование по лучшему названию нового парка, который получил путевку в жизнь как победитель конкурса идей народной инициативы, сообщает rus.err.ee.
В Нарве началось голосование по лучшему названию нового парка
Обустройство берегов небольшого водоема, расположенного во дворе жилого дома по адресу Раквере 71, стало лучшей идеей народной инициативы жителей нарвы в прошлом году. К 25 марта этого года, городская управа Нарвы собрала 173 предложения по названию будущего парка. Столь большое число предложений стало неожиданностью для руководства города.
"Трудно сказать, какой у людей интерес к этому парку, но активность была большая. Это нас удивило", - рассказал главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу.
Жителям города для голосования представлены 53 возможных названия. На основании результатов голосования, жюри выберет до десяти названий, получивших наибольшее количество голосов. Из этого списка конкурсная комиссия выберет победителя. Также параллельно идет работа по созданию эскиза будущего парка.
В 2021 году Нарва выделила на финансирование проектов народной инициативы 300 000 евро. Голосование за лучшее название будущего парка продлится до 18 июня.