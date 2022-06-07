Два топ-менеджера крупнейшей российской соцсети погибли в турпоездке

Сообщение о гибели первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и директора по закупкам компании Сергея Мерзлякова опубликовала во вторник пресс-служба компании.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Габриелян пропал в результате опрокидывания вездеходов вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе. Происшествие произошло во время перехода через реку Бугряница: обе машины перевернулись, и "их потащило в море". Информацию об этом распространил Союз оленеводов на своей странице во "ВКонтакте".

Помимо Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова также пропали Алена Габриелян и еще один человек, об их судьбе официально ничего не сообщается. По информации Telegram-канала Baza, после инцидента Владимира Габриеляна и одного из его спутников унесло в море, остальные сумели выбраться на берег.