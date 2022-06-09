МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.06-16.06 ⟩ В субботу Кохтла-Ярве будет на волне музыки, в Нарве состоится энергетический забег

КУЛЬТУРА

Четверг, 9 июня

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - открытый урок и мастер-класс "Jazz dance". В программе: балетный партер, джаз-модерн, афроджаз. Информация по тел. 5824 8742. Вход свободный.

Суббота, 11 июня

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 15.00 - открытие выставки "Mu armas Narva" / "Моя любовь - Нарва" объединения нарвских художников "Вестервалли"; в 16.00 - встреча из серии "Понятно об искусстве": о Марке Шагале расскажет Елена Ховарт.

Воскресенье, 12 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 в рамках виртуального филиала - лекция: поп-арт.

* В Сака на хуторе Пости в 18.00 - концерт Рольфа Роосалу. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Территория открыта с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

* В Нарве в Александровском соборе в 19.00 - концерт "Услышь мою молитву". Ааби Аусмаа (тромбон), Пирет Айдуло (орган). В программе: Бах, Мендельсон, Муффат, Рид, Эбен и другие.

Понедельник, 13 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - открытие общей выставки работ Кохтла-Ярвеского объединения художников. Выставка посвящается 76-летию города Кохтла-Ярве.

Вторник, 14 июня

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - концерт "Планета добра". Билет - 2 евро. Информация по тел. 357 3404.

* В Нарве в Александровском соборе в 14.00 - органный концерт: Берт ден Гертог (Голландия).

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - литературная гостиная: "К. Бальмонт. В тени эпохи". В литературной программе принимает участие А. Мартынов.

Среда, 15 июня