Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.06-16.06 ⟩ В субботу Кохтла-Ярве будет на волне музыки, в Нарве состоится энергетический забег
КУЛЬТУРА
Четверг, 9 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - открытый урок и мастер-класс "Jazz dance". В программе: балетный партер, джаз-модерн, афроджаз. Информация по тел. 5824 8742. Вход свободный.
Суббота, 11 июня
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 15.00 - открытие выставки "Mu armas Narva" / "Моя любовь - Нарва" объединения нарвских художников "Вестервалли"; в 16.00 - встреча из серии "Понятно об искусстве": о Марке Шагале расскажет Елена Ховарт.
Воскресенье, 12 июня
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 в рамках виртуального филиала - лекция: поп-арт.
* В Сака на хуторе Пости в 18.00 - концерт Рольфа Роосалу. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Территория открыта с 17.00. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Нарве в Александровском соборе в 19.00 - концерт "Услышь мою молитву". Ааби Аусмаа (тромбон), Пирет Айдуло (орган). В программе: Бах, Мендельсон, Муффат, Рид, Эбен и другие.
Понедельник, 13 июня
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - открытие общей выставки работ Кохтла-Ярвеского объединения художников. Выставка посвящается 76-летию города Кохтла-Ярве.
Вторник, 14 июня
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - концерт "Планета добра". Билет - 2 евро. Информация по тел. 357 3404.
* В Нарве в Александровском соборе в 14.00 - органный концерт: Берт ден Гертог (Голландия).
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - литературная гостиная: "К. Бальмонт. В тени эпохи". В литературной программе принимает участие А. Мартынов.
Среда, 15 июня
* В Нарве в Александровском соборе в 15.00 - концерт "Французские мастера": Берт ден Гертог (Голландия; орган:. В программе: Франк, Дебюсси, Жигу, Бонналь и другие.
* В Нарве у Дома культуры "Ругодив" в 18.00 - "Летняя музыка", концерт студии "Singer's Club".
Четверг, 16 июня
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - "Хочу купить Вашего мужа", спектакль по мотивам пьесы Михаила Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5668 4792.
СПОРТ
Четверг, 9 июня
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт этапа четверга ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee. Разметка начинается у спортивно-оздоровительного центра в Паннъярве.
Суббота, 11 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Йыхви среди ветеранов, русские шашки.
* В Нарве в 10.00 - Нарвский энергетический забег. Информация: www.jooks.ee.
* В Паннъярве в 10.45 - Алутагузеский марафон. Информация: www.rattamaratonid.ee.
* В Нарве на трассе для мотокросса в Сийвертси в 11.30 - Нарвский мотокросс.
Воскресенье, 12 июня
* В Паннъярве в 10.45 - этап Ида-Вирумааской беговой серии.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 13.00 - чемпиоат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "FCI Tallinn".
Вторник, 14 июня
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап кубковых соревнований Тойлаской волости, петанк, дуэты.
Среда, 15 июня
* В Тойла в 18.00 - открытый чемпионат Тойла по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Куремяэ на трассе для диск-гольфа в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
РАЗНОЕ
Четверг, 9 июня
* В Таммикуском народном доме в 17.30 - встреча с Мерилин Мандель, создателем инстаграм-аккаунта @jesslapsed и автором книги "Jess, lapsed!". Билеты (12 евро) только в предварительной продаже. Билеты можно приобрести на странице НКО "Tuult Tiibadesse" в "ФБ" или по адресу электронной почты: tuult.tiibadesse@gmail.com.
Суббота, 11 июня
* В Кивиыли в яблоневом парке с 10.00 - "Loomefest". Мастерские. В 15.00 - вечеринка за длинным столом и концерт.
* В Кохтла-Ярве на площади "Вирула" с 13.00 - "На волне музыки", летний день Кохтла-Ярве, празднование 76-й годовщины города: 13.00 - Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Ахтмеская школа искусств, Кохтла-Ярвеская школа искусств; 14.00 - клуб "Ахтме", Павел Шелл, Михаил Дмитриев; 15.00 - оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии; 15.30 - "Vulgari Moribus"; 16.20 - "Bliss"; 17.30 - Койт Тооме; 19.00 в Кохтла-Ярвеском ледовом холле - ледяное диско.
Вторник, 14 июня
* В клубе "Сомпа" с 10.00 до 16.00 - летняя школа. В программе: уроки танца, мастер-классы, квесты, спортивные игры, выезд на природу и... кое-что еще! Билет - 10 евро. Информация по тел. 332 7730
* В Йыхви на железнодорожной станции у памятного знака в честь июньской депортации в 14.00 - минуты памяти июньской депортации. В программе: речи, возложение венков. Выступит ученица Йыхвиской музыкальной школы Вера Федосова (скрипка).
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