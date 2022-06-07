Годовая инфляция в Эстонии разогналась до 20%, и теперь уже ни центральный банк, ни независимые эксперты не берутся обещать, что рост цен скоро остановится, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Общий уровень инфляции останется очень высоким и будет продолжать расти. Это, безусловно, связано с объективными обстоятельствами, с тем, что происходит в мире", - сказал экономический аналитик Райво Варе.

Больше всего подорожали за минувший год энергоносители и продовольствие, и до прежнего уровня цены на эти товары, очевидно, уже не снизятся.

"Предстоящей осенью и далее в течение следующего года во всем мире, и у нас в том числе, на цены будут влиять эти две группы товаров. И возможности воздействовать на них чисто технически, чтобы остановить инфляцию, у нас нет. Мы должны приспособиться и попытаться снизить негативное влияние ценового шока", - добавил Варе.

Но как сделать это? Хотя минувшей зимой государство приняло некоторые меры для сглаживания ценового шока, многие политики говорят, что этого недостаточно и выступают с весьма смелыми предложениями.