Инфляция в Эстонии ускорилась до 20%, товары подорожали за год почти на 16%, а услуги - почти на 29%. С такими показателями Эстония является по темпам инфляции лидером во всей еврозоне. Политики говорят о необходимости государственного вмешательства, но сильно расходятся во мнениях о том, что и как надо делать, сообщает rus.err.ee
Больше всего подорожали за минувший год энергоносители и продовольствие
Годовая инфляция в Эстонии разогналась до 20%, и теперь уже ни центральный банк, ни независимые эксперты не берутся обещать, что рост цен скоро остановится, сообщила во вторник "Актуальная камера".
"Общий уровень инфляции останется очень высоким и будет продолжать расти. Это, безусловно, связано с объективными обстоятельствами, с тем, что происходит в мире", - сказал экономический аналитик Райво Варе.
Больше всего подорожали за минувший год энергоносители и продовольствие, и до прежнего уровня цены на эти товары, очевидно, уже не снизятся.
"Предстоящей осенью и далее в течение следующего года во всем мире, и у нас в том числе, на цены будут влиять эти две группы товаров. И возможности воздействовать на них чисто технически, чтобы остановить инфляцию, у нас нет. Мы должны приспособиться и попытаться снизить негативное влияние ценового шока", - добавил Варе.
Но как сделать это? Хотя минувшей зимой государство приняло некоторые меры для сглаживания ценового шока, многие политики говорят, что этого недостаточно и выступают с весьма смелыми предложениями.
"Мы считаем, что надо снизить налог с оборота основных продуктов питания и товаров первой необходимости. Вообще-то, в свое время, когда ставку этого налога поднимали, говорилось о том, что это временная мера. Сейчас есть возможность быстро принять решение о снижении налога с оборота, и доходы госказны от этого сильно не сократятся. Разумеется, надо также пересмотреть все акцизные ставки", - подчеркнул член Рийгикогу Марек Юргенсон (Центристская партия).
А вот представители правящей Партии реформ относятся к такого рода планам довольно скептически.
"У политиков всегда есть наготове простые решения сложных проблем - мол, увеличим разные пособия и снизим налоги. Но на самом деле такие шаги только увеличивают потребительский спрос и, соответственно, подогревают инфляцию. Так что по большому счету государство не может компенсировать людям рост цен, государство может помогать только самым малообеспеченным группам населения и может также инвестировать в проекты, которые обеспечат, например, снижение расходов на жилье", - сказал член Рийгикогу Айвард Сыэрд (Партия реформ).
В ближайшие дни начнется формирование новой правящей коалиции, и можно предположить, что меры по обузданию роста цен станут одной из важных тем переговоров между политическими партиями. Но мировые цены на нефть или пшеницу от эстонских политиков не зависят, и потому на какое-то время большинству из нас придется смириться с падением уровня жизни.