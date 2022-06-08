Городская управа Нарвы в среду признала провалившимся объявленный в апреле конкурс на замещение вакантной должности директора Департамента развития и экономики, сообщает rus.err.ee
Конкурс на пост директора Департамента развития и экономики Нарвы провалился
Конкурс на пост директора Департамента развития и экономики Нарвы провалился
Всего поступило 11 заявлений, из них 7 были отклонены по причине непредставления необходимых документов.
На прошедшем 20 мая заседании отборочной комиссии было принято решение допустить к этапу собеседования только двух кандидатов, так как два других претендента на пост не обладали профессиональным опытом, знаниями или навыками, необходимыми для участия в конкурсе.
Собеседования, проведенные 31 мая, показали, что ни один из кандидатов не обладает профессиональным опытом, знаниями или навыками, необходимыми для наилучшего выполнения обязанностей.
Предыдущий директор нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя с 1 апреля ушел в отставку по собственному желанию, о чем ранее рассказывало "Северное побережье".
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