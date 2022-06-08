Конкурс на пост директора Департамента развития и экономики Нарвы провалился

Всего поступило 11 заявлений, из них 7 были отклонены по причине непредставления необходимых документов.

На прошедшем 20 мая заседании отборочной комиссии было принято решение допустить к этапу собеседования только двух кандидатов, так как два других претендента на пост не обладали профессиональным опытом, знаниями или навыками, необходимыми для участия в конкурсе.

Собеседования, проведенные 31 мая, показали, что ни один из кандидатов не обладает профессиональным опытом, знаниями или навыками, необходимыми для наилучшего выполнения обязанностей.