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СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок боялся спуститься с высоты

7 июня 2022 г.
Северное побережье
Ребенок боялся спуститься с высоты
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

После обеда 7 июня на улице Партизани в Нарве 8-летняя девочка забралась на спортивной мини-площадке Нарвского дома детского творчества на край баскетбольной площадки и боялась сама спуститься.

Спасатели помогли ребенку спуститься с высоты. 

Курильщик поджег дерево

Вечером 7 июня спасателей вызвали на булвьар Мере в Тойла, где открытым пламенем горело большое дерево. Спасатели потушили огонь струей воды.

По первоначальной оценке, пожар мог начаться из-за небрежного курения.

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