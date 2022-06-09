После обеда 7 июня на улице Партизани в Нарве 8-летняя девочка забралась на спортивной мини-площадке Нарвского дома детского творчества на край баскетбольной площадки и боялась сама спуститься.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Ребенок боялся спуститься с высоты
7 июня 2022 г.
Ребенок боялся спуститься с высоты
Спасатели помогли ребенку спуститься с высоты.
Курильщик поджег дерево
Вечером 7 июня спасателей вызвали на булвьар Мере в Тойла, где открытым пламенем горело большое дерево. Спасатели потушили огонь струей воды.
По первоначальной оценке, пожар мог начаться из-за небрежного курения.
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