В Нарве обсудили экономическое развитие города и Ида-Вирумаа в целом

Десятилетиями экономика Нарвы процветала как из-за избытка энергии, так и близости к границе с Россией. И та и другая теперь остались в прошлом. Как дальше? «Понятно, что переделать экономику пограничного города требует как время, так и денег и будет непросто, но тем более, уже сегодня есть сектора, которые работают без старой энергии и видно, что не все возможности ещё не использовано,» отметил эксперт по экономике Райво Варе. Он привёл примеры в области зелёной энергетики, которые возможно будет развивать – ветропарки и перекачивающая электростанция на базе шахтных вод. «Это ведь зелёная энергетика. Кроме того, есть так называемая новая экономика. Это связана с новыми технологиями, с инженерным подходом и новыми предприятиями,» сказал Варе.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что именно в среду, день проведения конференции горуправа утвердила программу развития Нарвы до 2035-го года, в котором чётко сказана, что Нарва поддерживает зелёный образ жизни. «Скоро будет построен завод переработки сланцевой золы, на конференции будем говорить и о заводе магнитов. У нас есть все шансы развиваться быстро и в положительную сторону,» утверждала Райк.

Он довольно оптимистично оценивает и перспективу проектов российских бизнесменов. «Эти проекты, которые уже работают в Евросоюзе, могут расширяться и почему бы не в Нарве,» считает Варе.

Чтобы зелёный перевод был бы справедливым, требуется значительно больше денег, чем намерен выделять Евросоюз. По некоторым оценкам в течении 10 лет в экономику Ида-Вирумаа надо будет инвестировать от восьми до пятнадцати миллиардов евро. «Но это не только деньги налогоплательщиков. Надо использовать и частный капитал и важно, как к зелёному повороту относятся предприниматели,» объяснил Варе.

В конференции принимали участие представители государственных структур, региона и местного самоуправления, которые планируют в будущем развивать регион Ида-Вирумаа. Изменения и перемены в мире безусловно повлияли на нашу политику, экономику и планирование, поэтому в начале представители деловых кругов поговорили о текущем состоянии бизнеса в Нарве.

Также эксперты затронули тему зеленого перехода и поделились ближайшими планами экономического развития Нарвы. В завершении крупнейшие в городе и регионе промышленные компании Fortaco Estonia OÜ, Enefit Power AS, NPM Silmet OÜ познакомили всех участников с будущим экономики Нарвы и инвестициями в производство нашего города.