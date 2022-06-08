Сегодня в Рийгикогу комиссия по экономике встретится с делегацией комиссии по экономике Бундестага Германии, чтобы обсудить экономическую и торговую политику, а также энергетическую политику на внутреннем рынке Европы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Комиссия по экономике Рийгикогу встретится с делегацией комиссии по экономике Бундестага Германии
По словам председателя комиссии по экономике Кристена Михала, при обсуждении экономических отношений нельзя оставлять без внимания влияние, которое война в Украине оказывает на энергоснабжение. «Война в Украине показала, что зеленый переход для Эстонии – это и новый уровень безопасности. Агрессора необходимо изолировать экономически, но это означает, что мы и Европа должны будем решить ряд сопряженных с этим проблем. Во время встречи мы планируем сосредоточиться на поиске этих решений», – сказал председатель комиссии.
Еще одной важной темой встречи станут экономические последствия пандемии коронавируса. «До начала войны прогнозы предполагали долгосрочный и мощный рост экономики Европы. Теперь нам надо одновременно разбираться с последствиями двух кризисов, которые оказывают разностороннее влияние на самые разные отрасли промышленности и предприятия. Также есть многочисленные факторы, от которых зависит дальнейшее развитие событий, в том числе – возможности приспособиться к нарушению цепей поставок и наличие запасов», – признал он.
Во встрече, которая начнется в Рийгикогу в 10:30, примут участие руководитель делегации Бундестага Клаус-Петер Вилльш и депутаты Бундестага Бернд Вестфаль, Лена Вернер, Майк Аусендорф, Карл-Юлиус Кроненберг и Мальте Кауфманн. В делегацию Рийгикогу входят председатель комиссии по экономике Кристен Михал, заместитель председателя Свен Сестер и члены комиссии Юри Яансон и Рихо Брейвель.