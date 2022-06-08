Комиссия по экономике Рийгикогу встретится с делегацией комиссии по экономике Бундестага Германии

По словам председателя комиссии по экономике Кристена Михала, при обсуждении экономических отношений нельзя оставлять без внимания влияние, которое война в Украине оказывает на энергоснабжение. «Война в Украине показала, что зеленый переход для Эстонии – это и новый уровень безопасности. Агрессора необходимо изолировать экономически, но это означает, что мы и Европа должны будем решить ряд сопряженных с этим проблем. Во время встречи мы планируем сосредоточиться на поиске этих решений», – сказал председатель комиссии.

Еще одной важной темой встречи станут экономические последствия пандемии коронавируса. «До начала войны прогнозы предполагали долгосрочный и мощный рост экономики Европы. Теперь нам надо одновременно разбираться с последствиями двух кризисов, которые оказывают разностороннее влияние на самые разные отрасли промышленности и предприятия. Также есть многочисленные факторы, от которых зависит дальнейшее развитие событий, в том числе – возможности приспособиться к нарушению цепей поставок и наличие запасов», – признал он.