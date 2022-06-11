8 июня в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в магазине по Кесквяльяк в Йыхви 39-летняя женщина напала на 46-летнюю женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине одна женщина напала на другую
8 июня 2022 г.
В магазине одна женщина напала на другую
Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного полицией уголовного дела.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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