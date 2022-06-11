Сб, 11.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине одна женщина напала на другую

8 июня 2022 г.
Северное побережье
В магазине одна женщина напала на другую
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

8 июня в полицию поступило сообщение о том, что во время конфликта в магазине по Кесквяльяк в Йыхви 39-летняя женщина напала на 46-летнюю женщину.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного полицией уголовного дела.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх