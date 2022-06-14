«Многие депортированные просто не понимали, в чем они участвуют», — сказал руководитель организации Alutaguse Memento Лембит Притс на церемонии памяти депортированных на железнодорожной станции Йыхви.
На железнодорожной станции Йыхви почтили память жертв июньской депортации
На железнодорожной станции Йыхви почтили память жертв июньской депортации
Именно здесь 81 год назад началась дорога в Сибирь многих жителей Вирумаа.
«Это был сигнал пробеуждения, который показал, что нужно что-то делать. Потребовалось несколько таких событий и несколько десятилетий, прежде чем Эстония снова стала свободной», — сказал в своем выступлении пастор Йыхвиского прихода Михкли Пеэтер Калдур. «К сожалению, с тех пор, как здесь был открыт памятный камень был открыт здесь собирается все меньше и меньше людей», — сказал Калдур.
Однако он подчеркнул, что события на Украине показывают, что прошлое может повториться.
81 год назад из Эстонии было депортировано почти 11 000 человек, половина из которых погибли на чужбине.