Добыча горючего сланца в прошлом году осталась на уровне 2020 года

Согласно данным Земельного департамента, в прошлом году в Эстонии было добыто 9,2 млн тонн горючего сланца - столько же, сколько годом ранее, пишет ERR.

Помимо горючего сланца, больше всего в 2021 году было добыто: 7,6 млн кубометров песка и гравия, 3,3 млн кубометров известняка и доломита, а также 900 000 тонн торфа. Глину и морского ила добывали в меньших количествах.

Строительных полезных ископаемых, то есть песка, гравия, известняка и доломита, добыто на 6% процентов больше, чем в 2020 году.

Благодаря хорошим погодным условиям прошлым летом торфа было добыто на 30% больше, чем годом ранее.