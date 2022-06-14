По сравнению с 2016-2019 годами объем добычи снизился на 30%.
Добыча горючего сланца в прошлом году осталась на уровне 2020 года
Добыча горючего сланца в прошлом году осталась на уровне 2020 года
Согласно данным Земельного департамента, в прошлом году в Эстонии было добыто 9,2 млн тонн горючего сланца - столько же, сколько годом ранее, пишет ERR.
Помимо горючего сланца, больше всего в 2021 году было добыто: 7,6 млн кубометров песка и гравия, 3,3 млн кубометров известняка и доломита, а также 900 000 тонн торфа. Глину и морского ила добывали в меньших количествах.
Строительных полезных ископаемых, то есть песка, гравия, известняка и доломита, добыто на 6% процентов больше, чем в 2020 году.
Благодаря хорошим погодным условиям прошлым летом торфа было добыто на 30% больше, чем годом ранее.
В конце 2021 года в реестре полезных ископаемых числилось 951 месторождение, а также 762 действующих разрешения на добычу полезных ископаемых.
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