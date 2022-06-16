МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.06-23.06 ⟩ Празднование Яанова дня, банный фестиваль, день Йыхви; "Viru Toit" откроет свои кафе

РАЗНОЕ

Суббота, 18 июня

* В Йыхви с 10.00 - день Йыхви. 13.00-15.00 на центральной площади - выставка "волг", 13.30 - Йыхвиский биг-бенд, 17.00-23.00 на музыкальной площадке - праздничный вечер "Meie Jõhvile". Программа: www.huvikeskus.info/johvipaev/.

* На Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 22.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.

Койт Тооме. Фото: Erakogu

* В Каукси на пляжном променаде с 18.00 до 24.00 - праздник начала лета: 18.00 - турнир по уличному баскетболу, 18.30 - показательные тренировки в уличном силовом зале с персональным тренером, 20.00 - концерт Койта Тооме, 21.30 - диски с танцевальной музыкой раскрутит Алвар Орула. Открыты кафе и буфеты.

Воскресенье, 19 июня

* На Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 19.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.

Понедельник, 20 июня

* С парковки от Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 13.30 стартует поход в честь дня рождения каменного деда Энну. Информация на странице мероприятия в ФБ. Билет - 5 евро.

Четверг, 23 июня

* В Кохтла-Ярве на площади перед горуправлением в 10.00 - празднование дня ополчения.

* В Алутагузеской волости - Праздник победы: 10.00 - у памятного камня в Пагари, 10.30 - на Мяэтагузеском кладбище, 11.00 - в Ийзаку у монумента алутагузеским борцам за свободу, 11.30 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 14.00 - Праздник победы. В программе речи, возложение венков. Выступит Йыхвиский биг-бенд.

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