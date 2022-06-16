Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.06-23.06 ⟩ Празднование Яанова дня, банный фестиваль, день Йыхви; "Viru Toit" откроет свои кафе

Диана Берг
Празднование Яанова дня, банный фестиваль, день Йыхви; "Viru Toit" откроет свои кафе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Яанов день повсеместно в Ида-Вирумаа состоятся грандиозные празднования.
В Яанов день повсеместно в Ида-Вирумаа состоятся грандиозные празднования. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 июня.

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 июня

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - "Хочу купить Вашего мужа", спектакль по мотивам пьесы Михаила Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Тел. 5668 4792.

Пятница, 17 июня

* В Кивиыли в 18.00 - открытие центральной площади: "Muteki Taiko duo", научный театр "Kolm Põrsakest", клоуны Пийп и Туут, в 19.30 - "Ott Leplandi bänd".

Суббота, 18 июня

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.30 в рамках виртуального филиала - лекция "Художник Аркадий Ярцев и друзья".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - весенний концерт танцевальной студии "Viis Tähte". Билет - 3 евро.

Воскресенье, 19 июня

* В клубе "Ору" в 17.00 - "Хочу купить Вашего мужа", спектакль по мотивам пьесы Михаила Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Тел. 5668 4792.

Вторник, 21 июня

* В Куртнаской библиотеке в 13.00 в рамках года библиотек - "Suure koogiteoga suvesse": печем блины, читаем рассказы о блинах и рисуем. В гостях иллюстратор Марья-Лийза Платс.

СПОРТ

Суббота, 18 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам, посвященный Празднику победы.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 10.45 - этап Ида-Вирумааской серии турниров 3vs3 по волейболу.

* В Тойла у певческой сцены в 12.00 - забег, этап Тойлаской молодежной серии.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Выру).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Flora U21" (Таллинн).

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Tallinna Kalev".

Воскресенье, 19 июня

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.

* На пляже в Тойла в 12.00 - этап пляжного волейбола.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK II".

Вторник, 21 июня

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.

* На Йыхвиском легкоатлетическом стадионе в 18.05 - вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee.

Среда, 22 июня

* В Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Tabasalu Ulasabat C.F.".

ЯАНОВ ДЕНЬ

Среда, 22 июня

  • В Кохтла-Нымме на певческой сцене в 19.00 - Яанов день. Выступает дуэт Аннели Отт и Рейна Контсона. Мастерские, батут, карусель.
  • В Сака в 20.00 - яанов костер. Танцы с ансамблем "Rix" (Пярнумаа). В программе традиционные и нетрадиционные игры Яанова дня.
  • В Кивиыли на площадке с качелями в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Rander's".
  • В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Lõõtsavägilased".
  • Четверг, 23 июня
  • Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, Южный Сонда - Северный Сонда; у сондаской корчевни с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.
  • В Нарве в Эккекюла в 16.00 - Яанов день.
  • В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.
  • На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.
  • На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.
  • В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".
  • У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".
  • В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.

  • "Dochka Bossa" умеет зарядить публику эмоциями в любом месте и при любой погоде.

    Частный архив

    В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".
  • В Синимяэ в Паргимяэ в 20.00 - яанов костер.
  • В Олгина в 20.00 - яанов костер.
  • В Куремяэ в 20.00 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы с ансамблем "Amadeus". Вечер ведет Тарво Сымер. Концерт самодеятельности, яановы игры и соревнования, детская палатка, огненное шоу. Открыт буфет "Catering Kene".
  • В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - алайыэская яанова ночь. Выступает "Paradox". DJ Дима Клинк. Игры, соревнования и развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.
  • В Кохтла-Ярве в народном парке в 20.00 - яанова ночь. выступают группы народного танца Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль украинского землячества "Два кольоры". Концерт ансамбля "Sleepwalkers".

РАЗНОЕ

Суббота, 18 июня

* В Йыхви с 10.00 - день Йыхви. 13.00-15.00 на центральной площади - выставка "волг", 13.30 - Йыхвиский биг-бенд, 17.00-23.00 на музыкальной площадке - праздничный вечер "Meie Jõhvile". Программа: www.huvikeskus.info/johvipaev/.

* В различных местах Ида-Вирумаа с 11.00 - день кафе "Viru Toiт". Информация: virutoit.ee.

* На Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 22.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.

Койт Тооме.
Койт Тооме. Фото: Erakogu

* В Каукси на пляжном променаде с 18.00 до 24.00 - праздник начала лета: 18.00 - турнир по уличному баскетболу, 18.30 - показательные тренировки в уличном силовом зале с персональным тренером, 20.00 - концерт Койта Тооме, 21.30 - диски с танцевальной музыкой раскрутит Алвар Орула. Открыты кафе и буфеты.

Воскресенье, 19 июня

* На Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 19.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.

Понедельник, 20 июня

* С парковки от Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 13.30 стартует поход в честь дня рождения каменного деда Энну. Информация на странице мероприятия в ФБ. Билет - 5 евро.

Четверг, 23 июня

* В Кохтла-Ярве на площади перед горуправлением в 10.00 - празднование дня ополчения.

* В Алутагузеской волости - Праздник победы: 10.00 - у памятного камня в Пагари, 10.30 - на Мяэтагузеском кладбище, 11.00 - в Ийзаку у монумента алутагузеским борцам за свободу, 11.30 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 14.00 - Праздник победы. В программе речи, возложение венков. Выступит Йыхвиский биг-бенд. 

Логотип
Логотип Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital".

NB! Следующая страница "Досуг" будет опубликована 21 июня. Предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся 21-30 июня, отправьте до 18 июня по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх