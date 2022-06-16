Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 16 по 23 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.06-23.06 ⟩ Празднование Яанова дня, банный фестиваль, день Йыхви; "Viru Toit" откроет свои кафе
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 июня
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - "Хочу купить Вашего мужа", спектакль по мотивам пьесы Михаила Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Тел. 5668 4792.
Пятница, 17 июня
* В Кивиыли в 18.00 - открытие центральной площади: "Muteki Taiko duo", научный театр "Kolm Põrsakest", клоуны Пийп и Туут, в 19.30 - "Ott Leplandi bänd".
Суббота, 18 июня
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.30 в рамках виртуального филиала - лекция "Художник Аркадий Ярцев и друзья".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - весенний концерт танцевальной студии "Viis Tähte". Билет - 3 евро.
Воскресенье, 19 июня
* В клубе "Ору" в 17.00 - "Хочу купить Вашего мужа", спектакль по мотивам пьесы Михаила Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 5 евро. Тел. 5668 4792.
Вторник, 21 июня
* В Куртнаской библиотеке в 13.00 в рамках года библиотек - "Suure koogiteoga suvesse": печем блины, читаем рассказы о блинах и рисуем. В гостях иллюстратор Марья-Лийза Платс.
СПОРТ
Суббота, 18 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам, посвященный Празднику победы.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 10.45 - этап Ида-Вирумааской серии турниров 3vs3 по волейболу.
* В Тойла у певческой сцены в 12.00 - забег, этап Тойлаской молодежной серии.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Выру).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Flora U21" (Таллинн).
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Tallinna Kalev".
Воскресенье, 19 июня
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.
* На пляже в Тойла в 12.00 - этап пляжного волейбола.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK II".
Вторник, 21 июня
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.
* На Йыхвиском легкоатлетическом стадионе в 18.05 - вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee.
Среда, 22 июня
* В Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Tabasalu Ulasabat C.F.".
ЯАНОВ ДЕНЬ
Среда, 22 июня
- В Кохтла-Нымме на певческой сцене в 19.00 - Яанов день. Выступает дуэт Аннели Отт и Рейна Контсона. Мастерские, батут, карусель.
- В Сака в 20.00 - яанов костер. Танцы с ансамблем "Rix" (Пярнумаа). В программе традиционные и нетрадиционные игры Яанова дня.
- В Кивиыли на площадке с качелями в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Rander's".
- В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Lõõtsavägilased".
- Четверг, 23 июня
- Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, Южный Сонда - Северный Сонда; у сондаской корчевни с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.
- В Нарве в Эккекюла в 16.00 - Яанов день.
- В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.
- На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.
- На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.
- В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".
- У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".
- В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.
- В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".
"Dochka Bossa" умеет зарядить публику эмоциями в любом месте и при любой погоде.
Частный архив
- В Синимяэ в Паргимяэ в 20.00 - яанов костер.
- В Олгина в 20.00 - яанов костер.
- В Куремяэ в 20.00 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы с ансамблем "Amadeus". Вечер ведет Тарво Сымер. Концерт самодеятельности, яановы игры и соревнования, детская палатка, огненное шоу. Открыт буфет "Catering Kene".
- В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - алайыэская яанова ночь. Выступает "Paradox". DJ Дима Клинк. Игры, соревнования и развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.
- В Кохтла-Ярве в народном парке в 20.00 - яанова ночь. выступают группы народного танца Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль украинского землячества "Два кольоры". Концерт ансамбля "Sleepwalkers".
РАЗНОЕ
Суббота, 18 июня
* В Йыхви с 10.00 - день Йыхви. 13.00-15.00 на центральной площади - выставка "волг", 13.30 - Йыхвиский биг-бенд, 17.00-23.00 на музыкальной площадке - праздничный вечер "Meie Jõhvile". Программа: www.huvikeskus.info/johvipaev/.
* В различных местах Ида-Вирумаа с 11.00 - день кафе "Viru Toiт". Информация: virutoit.ee.
* На Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 22.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.
* В Каукси на пляжном променаде с 18.00 до 24.00 - праздник начала лета: 18.00 - турнир по уличному баскетболу, 18.30 - показательные тренировки в уличном силовом зале с персональным тренером, 20.00 - концерт Койта Тооме, 21.30 - диски с танцевальной музыкой раскрутит Алвар Орула. Открыты кафе и буфеты.
Воскресенье, 19 июня
* На Северном дворе Нарвского замка с 11.00 до 19.00 - дни банной культуры. Информация: www.saunakultuur.ee.
Понедельник, 20 июня
* С парковки от Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 13.30 стартует поход в честь дня рождения каменного деда Энну. Информация на странице мероприятия в ФБ. Билет - 5 евро.
Четверг, 23 июня
* В Кохтла-Ярве на площади перед горуправлением в 10.00 - празднование дня ополчения.
* В Алутагузеской волости - Праздник победы: 10.00 - у памятного камня в Пагари, 10.30 - на Мяэтагузеском кладбище, 11.00 - в Ийзаку у монумента алутагузеским борцам за свободу, 11.30 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 14.00 - Праздник победы. В программе речи, возложение венков. Выступит Йыхвиский биг-бенд.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital".
NB! Следующая страница "Досуг" будет опубликована 21 июня. Предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся 21-30 июня, отправьте до 18 июня по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.