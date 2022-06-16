Лето и осень в Ида-Вирумаа богаты на мероприятия.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
ИЮНЬ
Открытие центральной площади Кивиыли
17 июня в 18.00 в Кивиыли
Концерт. Выступят "Ott Lepland Bänd", "Muteki Taiko duo", Пийп и Туут, а также научный театр "Три поросенка".
День Йыхви
18 июня в различных местах Йыхви
В течение дня заезд и выставка Эстонского общества любителей "Волги", концерт Йыхвиского биг-бенда на центральной площади, турнир по уличному баскетболу. В 17.00 на концерте, который начнется на музыкальной площади, выступят группа "Swingers", Биргит Саррап, Микк Саар, ансамбль "Bliss" и многие другие. Школа дрессировки Айты и Велло Вахер.
18 июня в различных местах Ида-Вирумаа
Участвовать могут все предприимчивые люди, желающие открыть в этот день кафе у себя во дворе.
18 и 19 июня в Нарвской крепости
Большое количество передвижных бань и бочек-купелей прибудет в Северный двор крепости, чтобы предложить особые впечатления как местным, так и иностранным любителям бани.
Летний день в Сомпа
19 июня
21 июня в 18.00 на Йыхвиском стадионе
На новом стадионе им. Хейно Липпа в Йыхви состоится первый международный вечер легкой атлетики. Перед ида-вируской публикой выступят спортсмены сборной Эстонии и иностранные гости. На вечере легкой атлетики выступит группа "Boamadu".
Мемориал Хейно Липпа и открытие скульптуры
24 июня в парке мызы Майдла
В этот день исполняется 100 лет со дня рождения героя эстонского спорта Хейно Липпа. В честь этого в его родном краю будет открыта бронзовая статуя в натуральную величину работы скульптора Айвара Симсона. Пройдет традиционный мемориал Хейно Липпа, на который в этом году ожидаются многие лучшие в мире толкатели ядра.
Забег-мемориал Майдо Кесккюла
25 июня в 11.00 в парке мызы Сака
Серия концертов на пикниковой сцене: Таави Петерсон
26 июня в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Празднование 65-летия города Силламяэ
29 июня в различных местах города
Вечер оркестров "Helid piiri peal" / "Звуки на границе"
30 июня в 19.00 на Кренгольмской мануфактуре в Нарве
Пярнуский городской оркестр с программой "Thule eleegiad" / "Элегия ветра".
ИЮЛЬ
Музыкальный фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"
1 и 2 июля в Каукси
Фестиваль альтернативной музыки на берегу Чудского озера в Каукси. Среди исполнителей этого года "Chillera", "maNnAmUsiC", Валентина Гончарова, "Vera Vice", "KEETAI", Янек Мурд, "Siemens Nokia" и многие другие.
Силламяэские Дни города и моря
1-3 июля в различных местах города
Дни Люганузеской волости
1-3 июля в различных местах волости
Выступят Уку Сувисте, "Shanon", Пауль Нейтсов, Яан Тятте, "Greip", Хальди Вялимяэ, "Margit Tali bänd".
Фестиваль летней музыки "7 linna muusika" / "Музыка 7 городов"
1-9 июля в разных местах Ида-Вирумаа
Изначальная идея фестиваля - семь дней, семь концертов, семь городов - за годы его существования значительно расширилась, и к настоящему времени "Музыка 7 городов" стала масштабным событием, объединяющим интересные концертные площадки в Ида-Вируском уезде. Столь ожидаемый нами большой летний фестиваль популярной музыки в этом году охватывает широкий спектр жанров, от свинга до рока, от старинной музыки до блюза, и распространится на целый уезд. В этом году у фестиваля неоднозначный посыл - "Muusika ei vaiki" / "Музыка не молчит".
"Noorkuu"
1 июля в 19.00 на летней сцене мызы Сака
В программе Яан Тятте, Тынис Мяги, произведения "The Queen" и "The Bee Gees", а также собственные оригинальные творения группы.
"Shabat Quartet"
2 июля в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Трио Хедвиг Хансон
2 июля в 19.00 во дворе Белой виллы в Тойла
Ночное кино
2 июля в 21.00 на зеленой зоне рядом с кафе "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла.
Яан Тятте
3 июля в 12.00 в музыкальной раковине в Сонда
Вальтер Соосалу (harpejji, рояль, вокал)
3 июля в 15.00 в Иллукаской церкви
Вольдемар Куслап и Герли Падар
3 июля в 17.00 на певческой сцене в Тойла
Ностальгический концерт с песнями "Horoskoop" / "Гороскоп" (цикл музыкальных программ Эстонского телевидения в 1968-1973 годах).
Вирго Вельди (саксофон) и Михкель Маттизен (рояль)
5 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис
6 июля в 19.00 в ресторане отеля "Toila SPA"
В программе "Estraad meis elab!" / "Эстрада живет в нас!" прозвучит классика эстрады.
Биргит Саррап и Михкель Маттизен
7 июля в 19.00 в пляжном ресторане "Tulivee"
"Lõõtsavägilased"
8 июля в 19.00 в Эстонском шахтном музее
Карлос Укареда и Рауль Укареда
9 июля в 16.00 в пляжном здании в Йоаорге в Нарве
Карлос Укареда - молодой певец, гитарист и автор песен, финалист серии передач "Eesti otsib superstaari" / "Эстония ищет суперзвезду".
Летняя постановка "Praegu pole aeg armastamiseks" (театр "R.A.A.A.M")
5, 6 и 7 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе
Театр "R.A.A.A.M" переедет в первой половине июля в Мяэтагузе и представит на суд публики три постановки, которые будут сыграны в холле для метания топора.
Мерле Лилье и Пеэтер Кальюсте
7 июля в 18.00 на летней сцене в Йыхвиском парке
Фестиваль внутренних вод
9 июля в Васкнарве
"Ida-Eesti romuring"
9 июля на бывшей шахте "Виру" в деревне Калина
Зрелищное ралли развалюх, один из самых крупных зрительских магнитов в Ида-Вирумаа за последние годы.
"Modern Talking" - "Singer Thomas Anders and Band"
9 июля на певческой сцене в Тойла
Серия концертов на пикниковой сцене: Уку Сувисте
10 июля в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Летняя постановка ''Diktaator, naljamees ja liiderdaja'' (театр "R.A.A.A.M")
11, 12, 16, 17 и 18 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе
Летняя постановка "Läbi kõigi elude ma otsin sind...'' (театр "R.A.A.A.M")
13, 14 и 15 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе
Полчаса органной музыки
14 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви
Выступают Неэме Отс (фанфары) и Тийа Тенно (орган).
Музыкальный фестиваль "East Beach Fest"
15 и 16 июля на пляже в Нарва-Йыэсуу
День мызы Мяэтагузе
16 июля в парке мызы Мяэтагузе
Забег двух мыз
16 июля от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе
Семейный бенд Лайкре
21 июля в 19.00 на летней сцене в Йыхвиском парке
Полчаса органной музыки
21 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви
Выступают Инес Майдре (орган) и Леэна Лаас (скрипка).
"Tuletorni kontsert" / Концерт у маяка
23 июля в Раннапунгерья
Незабываемая приятная атмосфера концертов, которые уже много лет организует семья Гуйдо Кангура в Раннапунгерья у Чудского озера. В программе этого года выступят Тынис Нийнеметс, "Jason Hunter Band" и София Рубина, Рейн Раннап и Маарья, Анна Канеэлина и Карл-Эрик Таукар с бендом.
Дни открытых хуторов
23 и 24 июля на различных хуторах
Театр комедии: "Kui palju maksab mees?"
24 июля на летней сцене в Йыхвиском парке
Актеры: Юссь Хаасма, Марика Королев, Кармель Наудре.
Серия концертов на пикниковой сцене: Биргит Саррап
24 июля в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Ханна-Лийна Выза и Лаури Лийв
26 июля в 20.00 на мызе Сака
Концерт посвящается золотому веку Голливуда: песни Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры.
Документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli"
26 июля - 5 августа (в этот промежуток времени состоится восемь представлений) на "Kiviõli Keemiatööstuses"
Поэтическое аудиопутешествие по территории кивиылиского химпредприятия в постановке Элара Вахтера познакомит с величественными зданиями, невероятными интерьерами и скрытыми историями. Спектакль о сланцевом масле и Кивиыли через рассказы причастных людей, путешествие в золотой век Кивиыли, в современность и будущее после зеленого поворота, а заодно и по закоулкам души кивиылисцев. Почему им нравится жить в Кивиыли? Что для них значит завод? Почему сюда переезжают пенсионеры из Москвы, а дети уезжают в Таллинн? Куда делся ресторан и сколько осталось заводу?
Полчаса органной музыки
28 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви
Выступают Густав-Лео Кивиранд (орган) и Айвар Сыэрд (орган).
АВГУСТ
Мерике Суси и Микк Тарго
4 августа в 18.00 на летней сцене в Йыхвиском парке
На концерте выступит и танцевальная группа "Gevi".
Фестиваль эстонских деревенских театров
5-7 августа в Йыхвиском концертном доме, Таммикуском народном доме и Йыхвиском парке
Рабаталуский кантри-джем
6 августа на хуторе Рабаталу деревни Метскюла Алутагузеской волости
Танцевальный марафон с группами "Vanaviisi" и "Detail", футбол в грязи, line-танцы, стрельба из арбалета, мастерская по изготовлению дранки.
Ряпушковый забег
6 августа на пляже в Алайыэ
Забег вокруг куремяэского монастыря
13 августа в Куремяэ
Исторический фестиваль "Битва при Нарве"
13 августа в Нарвской крепости
День мызных кафе Алутагузеской волости
13 августа на мызах Алутагузеской волости
Классная возможность насладиться вкусной едой и приятной музыкой на мызах, расположенных на территории крупнейшей волости материковой Эстонии.
"Boney M", "5MIINUST", "Clicherik & Mäx"
13 августа в 18.30 на музыкальной площадке в Йыхви
Серия концертов на пикниковой сцене: Лаури Саатпалу
14 августа в 18.00 на хуторе Пости в Сака
"Jazzist viidud", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии
19 августа на летней сцене в Йыхвиском парке
Выступают Рейн Раннап, Маарья-Лийс Илус, Рейго Ахвен и другие.
Фестиваль "Kirderock"
20 августа на летней сцене в Йыхвиском парке
Участвуют группы "Prime Time", "Psychoterror", "Boamadu" и многие другие.
Серия концертов на пикниковой сцене: Ярек Казар aka Chalice
21августа в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Фестиваль "175-километровая улица причудской еды"
21 августа в причудских деревнях
Молодежный свой рэп-фестиваль
27 августа на певческой сцене в Ийзаку
СЕНТЯБРЬ
Нарвские дни оперы
1-4 сентября в Кренгольмском квартале в Нарве
Тойлаский народный бег
2 сентября в Тойла
Семейный день в "Эккекюла"
3 сентября в Нарве
Фестиваль "JazzTime"
3 сентября в Силламяэ
Серия концертов на пикниковой сцене: Тыун и Стас
4 сентября в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Фестиваль "Station Narva"
9 и 10 сентября в Нарве
Фестиваль музыки и городской культуры, организованный Хелен Сильдна и ее командой, с каждым годом набирает обороты, предлагая захватывающую музыку и вдыхая новую жизнь в культурный ландшафт приграничного города.
Серия концертов на пикниковой сцене: гость-сюрприз
18 сентября в 18.00 на хуторе Пости в Сака
Нарва - осенняя столица Эстонии
23 сентября в Нарве
Йыхвиский народный бег
24 сентября
Старт и финиш на Йыхвиском стадионе
ОКТЯБРЬ
Ийзакуский народный бег
1 октября в Ийзаку
Михайловская ярмарка
1 октября в парке у Йыхвиской церкви святого Михаила
НОЯБРЬ
Нарвская зимняя баталия
12 ноября
Джаз-оркестр "Glenn Miller Orchestra"
22 ноября в Йыхвиском концертном доме
Оркестр "Lords of the Songs"
26 ноября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме
Оркестр исполняет самые известные произведения немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера.
ДЕКАБРЬ
Венский филармонический Штраус-оркестр
8 декабря в Йыхвиском концертном доме
Павел Шелл. "Посмотрите! Вот он..."
10 декабря в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Эстонский ночной забег "Neptunas" - Нарвская зима
17 декабря по улицам Нарвы
Это особый забег по улицам предрождественской Нарвы, который на каждом километре вместе со спортсменами проживут десятки музыкантов, танцоров, дискоров и огненных шоу.
Календарь мероприятий составлен по данным на конец мая 2022 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee и сайты организаторов мероприятий.