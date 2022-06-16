ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Забег-мемориал Майдо Кесккюла

25 июня в 11.00 в парке мызы Сака

Серия концертов на пикниковой сцене: Таави Петерсон

26 июня в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Празднование 65-летия города Силламяэ

Вечер оркестров "Helid piiri peal" / "Звуки на границе"

30 июня в 19.00 на Кренгольмской мануфактуре в Нарве

ИЮЛЬ

Музыкальный фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"

1 и 2 июля в Каукси

Фестиваль альтернативной музыки на берегу Чудского озера в Каукси. Среди исполнителей этого года "Chillera", "maNnAmUsiC", Валентина Гончарова, "Vera Vice", "KEETAI", Янек Мурд, "Siemens Nokia" и многие другие.

Силламяэские Дни города и моря

Дни Люганузеской волости

Фестиваль летней музыки "7 linna muusika" / "Музыка 7 городов"

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1-9 июля в разных местах Ида-Вирумаа

Изначальная идея фестиваля - семь дней, семь концертов, семь городов - за годы его существования значительно расширилась, и к настоящему времени "Музыка 7 городов" стала масштабным событием, объединяющим интересные концертные площадки в Ида-Вируском уезде. Столь ожидаемый нами большой летний фестиваль популярной музыки в этом году охватывает широкий спектр жанров, от свинга до рока, от старинной музыки до блюза, и распространится на целый уезд. В этом году у фестиваля неоднозначный посыл - "Muusika ei vaiki" / "Музыка не молчит".

"Noorkuu"

1 июля в 19.00 на летней сцене мызы Сака

В программе Яан Тятте, Тынис Мяги, произведения "The Queen" и "The Bee Gees", а также собственные оригинальные творения группы.

"Shabat Quartet"

2 июля в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Hedvig Hanson. Фото: KASPER MÄE / Scanpix

Трио Хедвиг Хансон

2 июля в 19.00 во дворе Белой виллы в Тойла

Ночное кино

2 июля в 21.00 на зеленой зоне рядом с кафе "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла.

Яан Тятте

3 июля в 12.00 в музыкальной раковине в Сонда

Вальтер Соосалу (harpejji, рояль, вокал)

3 июля в 15.00 в Иллукаской церкви

Вольдемар Куслап и Герли Падар

3 июля в 17.00 на певческой сцене в Тойла

Ностальгический концерт с песнями "Horoskoop" / "Гороскоп" (цикл музыкальных программ Эстонского телевидения в 1968-1973 годах).

Вирго Вельди (саксофон) и Михкель Маттизен (рояль)

5 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис

6 июля в 19.00 в ресторане отеля "Toila SPA"

В программе "Estraad meis elab!" / "Эстрада живет в нас!" прозвучит классика эстрады.

Биргит Саррап. Фото: Remo Tõnismäe

Биргит Саррап и Михкель Маттизен

7 июля в 19.00 в пляжном ресторане "Tulivee"

"Lõõtsavägilased"

8 июля в 19.00 в Эстонском шахтном музее

Карлос Укареда и Рауль Укареда

9 июля в 16.00 в пляжном здании в Йоаорге в Нарве

Карлос Укареда - молодой певец, гитарист и автор песен, финалист серии передач "Eesti otsib superstaari" / "Эстония ищет суперзвезду".