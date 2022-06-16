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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Северное побережье
Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
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На празднике открытия центральной площади Кивиыли выступит "Muteki Taiko duo".
На празднике открытия центральной площади Кивиыли выступит "Muteki Taiko duo". Фото: Facebook

Лето и осень в Ида-Вирумаа богаты на мероприятия.

ИЮНЬ

Открытие центральной площади Кивиыли

17 июня в 18.00 в Кивиыли

Концерт. Выступят "Ott Lepland Bänd", "Muteki Taiko duo", Пийп и Туут, а также научный театр "Три поросенка".

"Bliss".
"Bliss". Фото: FB

День Йыхви

18 июня в различных местах Йыхви

В течение дня заезд и выставка Эстонского общества любителей "Волги", концерт Йыхвиского биг-бенда на центральной площади, турнир по уличному баскетболу. В 17.00 на концерте, который начнется на музыкальной площади, выступят группа "Swingers", Биргит Саррап, Микк Саар, ансамбль "Bliss" и многие другие. Школа дрессировки Айты и Велло Вахер.

День кафе "Viru Toit"

18 июня в различных местах Ида-Вирумаа

Участвовать могут все предприимчивые люди, желающие открыть в этот день кафе у себя во дворе.

Дни эстонской банной культуры

18 и 19 июня в Нарвской крепости

Большое количество передвижных бань и бочек-купелей прибудет в Северный двор крепости, чтобы предложить особые впечатления как местным, так и иностранным любителям бани.

Летний день в Сомпа

19 июня

Соревнование-открытие Йыхвиского легкоатлетического стадиона

21 июня в 18.00 на Йыхвиском стадионе

На новом стадионе им. Хейно Липпа в Йыхви состоится первый международный вечер легкой атлетики. Перед ида-вируской публикой выступят спортсмены сборной Эстонии и иностранные гости. На вечере легкой атлетики выступит группа "Boamadu".

Мемориал Хейно Липпа и открытие скульптуры

24 июня в парке мызы Майдла

В этот день исполняется 100 лет со дня рождения героя эстонского спорта Хейно Липпа. В честь этого в его родном краю будет открыта бронзовая статуя в натуральную величину работы скульптора Айвара Симсона. Пройдет традиционный мемориал Хейно Липпа, на который в этом году ожидаются многие лучшие в мире толкатели ядра.

Забег-мемориал Майдо Кесккюла

25 июня в 11.00 в парке мызы Сака

Серия концертов на пикниковой сцене: Таави Петерсон

26 июня в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Празднование 65-летия города Силламяэ

29 июня в различных местах города

Пярнуский городской оркестр.
Пярнуский городской оркестр. Фото: Urmas Luik

Вечер оркестров "Helid piiri peal" / "Звуки на границе"

30 июня в 19.00 на Кренгольмской мануфактуре в Нарве

Пярнуский городской оркестр с программой "Thule eleegiad" / "Элегия ветра".

ИЮЛЬ

"maNnAmUsiC".
"maNnAmUsiC". Фото: FB

Музыкальный фестиваль "Mägede hääl" / "Голос гор"

1 и 2 июля в Каукси

Фестиваль альтернативной музыки на берегу Чудского озера в Каукси. Среди исполнителей этого года "Chillera", "maNnAmUsiC", Валентина Гончарова, "Vera Vice", "KEETAI", Янек Мурд, "Siemens Nokia" и многие другие.

Силламяэские Дни города и моря

1-3 июля в различных местах города

Уку Сувисте.
Уку Сувисте. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дни Люганузеской волости

1-3 июля в различных местах волости

Выступят Уку Сувисте, "Shanon", Пауль Нейтсов, Яан Тятте, "Greip", Хальди Вялимяэ, "Margit Tali bänd".

Фестиваль летней музыки "7 linna muusika" / "Музыка 7 городов"

Логотип
Логотип Фото: logo

1-9 июля в разных местах Ида-Вирумаа

Изначальная идея фестиваля - семь дней, семь концертов, семь городов - за годы его существования значительно расширилась, и к настоящему времени "Музыка 7 городов" стала масштабным событием, объединяющим интересные концертные площадки в Ида-Вируском уезде. Столь ожидаемый нами большой летний фестиваль популярной музыки в этом году охватывает широкий спектр жанров, от свинга до рока, от старинной музыки до блюза, и распространится на целый уезд. В этом году у фестиваля неоднозначный посыл - "Muusika ei vaiki" / "Музыка не молчит".

"Noorkuu"

1 июля в 19.00 на летней сцене мызы Сака

В программе Яан Тятте, Тынис Мяги, произведения "The Queen" и "The Bee Gees", а также собственные оригинальные творения группы.

"Shabat Quartet"

2 июля в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Hedvig Hanson.
Hedvig Hanson. Фото: KASPER MÄE / Scanpix

Трио Хедвиг Хансон

2 июля в 19.00 во дворе Белой виллы в Тойла

Ночное кино

2 июля в 21.00 на зеленой зоне рядом с кафе "Pargi kohvik" в Оруском парке в Тойла.

Яан Тятте

3 июля в 12.00 в музыкальной раковине в Сонда

Вальтер Соосалу (harpejji, рояль, вокал)

3 июля в 15.00 в Иллукаской церкви

Вольдемар Куслап и Герли Падар

3 июля в 17.00 на певческой сцене в Тойла

Ностальгический концерт с песнями "Horoskoop" / "Гороскоп" (цикл музыкальных программ Эстонского телевидения в 1968-1973 годах).

Вирго Вельди (саксофон) и Михкель Маттизен (рояль)

5 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис

6 июля в 19.00 в ресторане отеля "Toila SPA"

В программе "Estraad meis elab!" / "Эстрада живет в нас!" прозвучит классика эстрады.

Биргит Саррап.
Биргит Саррап. Фото: Remo Tõnismäe

Биргит Саррап и Михкель Маттизен

7 июля в 19.00 в пляжном ресторане "Tulivee"

"Lõõtsavägilased"

8 июля в 19.00 в Эстонском шахтном музее

Карлос Укареда и Рауль Укареда

9 июля в 16.00 в пляжном здании в Йоаорге в Нарве

Карлос Укареда - молодой певец, гитарист и автор песен, финалист серии передач "Eesti otsib superstaari" / "Эстония ищет суперзвезду".

Сцена из спектакля "Diktaator".
Сцена из спектакля "Diktaator". Фото: Teater R.A.A.A.M

Летняя постановка "Praegu pole aeg armastamiseks" (театр "R.A.A.A.M")

5, 6 и 7 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе

Театр "R.A.A.A.M" переедет в первой половине июля в Мяэтагузе и представит на суд публики три постановки, которые будут сыграны в холле для метания топора.

Мерле Лилье и Пеэтер Кальюсте

7 июля в 18.00 на летней сцене в Йыхвиском парке

Фестиваль внутренних вод

9 июля в Васкнарве

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Ida-Eesti romuring"

9 июля на бывшей шахте "Виру" в деревне Калина

Зрелищное ралли развалюх, один из самых крупных зрительских магнитов в Ида-Вирумаа за последние годы.

"Modern Talking" - "Singer Thomas Anders and Band"

9 июля на певческой сцене в Тойла

Серия концертов на пикниковой сцене: Уку Сувисте

10 июля в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Летняя постановка ''Diktaator, naljamees ja liiderdaja'' (театр "R.A.A.A.M")

11, 12, 16, 17 и 18 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе

Летняя постановка "Läbi kõigi elude ma otsin sind...'' (театр "R.A.A.A.M")

13, 14 и 15 июля в холле для метания топора в Мяэтагузе

Полчаса органной музыки

14 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви

Выступают Неэме Отс (фанфары) и Тийа Тенно (орган).

Музыкальный фестиваль "East Beach Fest"

15 и 16 июля на пляже в Нарва-Йыэсуу

День мызы Мяэтагузе

16 июля в парке мызы Мяэтагузе

Забег двух мыз

16 июля от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе

Семейный бенд Лайкре

21 июля в 19.00 на летней сцене в Йыхвиском парке

Полчаса органной музыки

21 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви

Выступают Инес Майдре (орган) и Леэна Лаас (скрипка).

"Tuletorni kontsert" / Концерт у маяка

23 июля в Раннапунгерья

Незабываемая приятная атмосфера концертов, которые уже много лет организует семья Гуйдо Кангура в Раннапунгерья у Чудского озера. В программе этого года выступят Тынис Нийнеметс, "Jason Hunter Band" и София Рубина, Рейн Раннап и Маарья, Анна Канеэлина и Карл-Эрик Таукар с бендом.

Дни открытых хуторов

23 и 24 июля на различных хуторах

Театр комедии: "Kui palju maksab mees?"

24 июля на летней сцене в Йыхвиском парке

Актеры: Юссь Хаасма, Марика Королев, Кармель Наудре.

Серия концертов на пикниковой сцене: Биргит Саррап

24 июля в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Ханна-Лийна Выза и Лаури Лийв

26 июля в 20.00 на мызе Сака

Концерт посвящается золотому веку Голливуда: песни Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Документальный спектакль-путешествие "Põlevkiviõli"

26 июля - 5 августа (в этот промежуток времени состоится восемь представлений) на "Kiviõli Keemiatööstuses"

Поэтическое аудиопутешествие по территории кивиылиского химпредприятия в постановке Элара Вахтера познакомит с величественными зданиями, невероятными интерьерами и скрытыми историями. Спектакль о сланцевом масле и Кивиыли через рассказы причастных людей, путешествие в золотой век Кивиыли, в современность и будущее после зеленого поворота, а заодно и по закоулкам души кивиылисцев. Почему им нравится жить в Кивиыли? Что для них значит завод? Почему сюда переезжают пенсионеры из Москвы, а дети уезжают в Таллинн? Куда делся ресторан и сколько осталось заводу?

Полчаса органной музыки

28 июля в 18.00 в Михайловской церкви в Йыхви

Выступают Густав-Лео Кивиранд (орган) и Айвар Сыэрд (орган). 

АВГУСТ

Мерике Суси и Микк Тарго

4 августа в 18.00 на летней сцене в Йыхвиском парке

На концерте выступит и танцевальная группа "Gevi".

Фестиваль эстонских деревенских театров

5-7 августа в Йыхвиском концертном доме, Таммикуском народном доме и Йыхвиском парке

Рабаталуский кантри-джем

6 августа на хуторе Рабаталу деревни Метскюла Алутагузеской волости

Танцевальный марафон с группами "Vanaviisi" и "Detail", футбол в грязи, line-танцы, стрельба из арбалета, мастерская по изготовлению дранки.

Ряпушковый забег

6 августа на пляже в Алайыэ

Забег вокруг куремяэского монастыря

13 августа в Куремяэ

Исторический фестиваль "Битва при Нарве".
Исторический фестиваль "Битва при Нарве". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Исторический фестиваль "Битва при Нарве"

13 августа в Нарвской крепости

День мызных кафе Алутагузеской волости

13 августа на мызах Алутагузеской волости

Классная возможность насладиться вкусной едой и приятной музыкой на мызах, расположенных на территории крупнейшей волости материковой Эстонии.

"Boney M", "5MIINUST", "Clicherik & Mäx"

13 августа в 18.30 на музыкальной площадке в Йыхви

Серия концертов на пикниковой сцене: Лаури Саатпалу

14 августа в 18.00 на хуторе Пости в Сака

"Jazzist viidud", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонии

19 августа на летней сцене в Йыхвиском парке

Выступают Рейн Раннап, Маарья-Лийс Илус, Рейго Ахвен и другие.

Ansambel Psychoterror.
Ansambel Psychoterror. Фото: Facebook

Фестиваль "Kirderock"

20 августа на летней сцене в Йыхвиском парке

Участвуют группы "Prime Time", "Psychoterror", "Boamadu" и многие другие.

Серия концертов на пикниковой сцене: Ярек Казар aka Chalice

21августа в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Фестиваль "175-километровая улица причудской еды"

21 августа в причудских деревнях

Молодежный свой рэп-фестиваль

27 августа на певческой сцене в Ийзаку

СЕНТЯБРЬ

Кренгольм.
Кренгольм. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвские дни оперы

1-4 сентября в Кренгольмском квартале в Нарве

Тойлаский народный бег

2 сентября в Тойла

Семейный день в "Эккекюла"

3 сентября в Нарве

Фестиваль "JazzTime"

3 сентября в Силламяэ

Серия концертов на пикниковой сцене: Тыун и Стас

4 сентября в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Фестиваль "Station Narva"

9 и 10 сентября в Нарве

Фестиваль музыки и городской культуры, организованный Хелен Сильдна и ее командой, с каждым годом набирает обороты, предлагая захватывающую музыку и вдыхая новую жизнь в культурный ландшафт приграничного города.

Серия концертов на пикниковой сцене: гость-сюрприз

18 сентября в 18.00 на хуторе Пости в Сака

Нарва - осенняя столица Эстонии

23 сентября в Нарве

Йыхвиский народный бег

24 сентября

Старт и финиш на Йыхвиском стадионе

ОКТЯБРЬ

Ийзакуский народный бег

1 октября в Ийзаку

Михайловская ярмарка.
Михайловская ярмарка. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Михайловская ярмарка

1 октября в парке у Йыхвиской церкви святого Михаила

НОЯБРЬ

Нарвская зимняя баталия

12 ноября

Glenn Miller Orchestra.
Glenn Miller Orchestra. Фото: Facebook

Джаз-оркестр "Glenn Miller Orchestra"

22 ноября в Йыхвиском концертном доме

Оркестр "Lords of the Songs"

26 ноября в 17.00 в Йыхвиском концертном доме

Оркестр исполняет самые известные произведения немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера.

ДЕКАБРЬ

Венский филармонический Штраус-оркестр

8 декабря в Йыхвиском концертном доме

Павел Шелл.
Павел Шелл. Фото: Eero Vabamägi

Павел Шелл. "Посмотрите! Вот он..."

10 декабря в Кохтла-Ярвеском центре культуры

Эстонский ночной забег "Neptunas" - Нарвская зима

17 декабря по улицам Нарвы

Это особый забег по улицам предрождественской Нарвы, который на каждом километре вместе со спортсменами проживут десятки музыкантов, танцоров, дискоров и огненных шоу.

Календарь мероприятий составлен по данным на конец мая 2022 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee и сайты организаторов мероприятий.

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