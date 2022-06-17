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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Первый участок сухопутной границы с Россией закрыли на замок

rus.postimees.ee
Первый участок сухопутной границы с Россией закрыли на замок
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Kagupiiri esimeses etapis valmis enam kui 23 kilomeetri pikkune piirilõik kolmikpunktist Luhamaani.
Kagupiiri esimeses etapis valmis enam kui 23 kilomeetri pikkune piirilõik kolmikpunktist Luhamaani. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Эстония на год раньше запланированного завершила обустройство первого участка сухопутной границы с Россией.

Смотрите фотогалерею репортера "Postimees" с церемонии завершения строительства первого участка, прошедшей 16 июня:

"Было запланировано построить участок границы протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Благодаря быстрым темпам строительства и благоприятным погодным условиям работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока", - сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.

В начале мая МВД Эстонии сообщило, что начались работы и на втором участке длиной в 40 километров.

Общая протяженность границы Эстонии с Россией составляет 336 километров, из которых сухопутная граница составляет 136 километров, остальная часть пролегает по акваториям Псковского, Теплого и Чудского озер. Вдобавок к этому имеется участок морской границы длиной 142 километра в Финском заливе.

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