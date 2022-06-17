ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Первый участок сухопутной границы с Россией закрыли на замок

Смотрите фотогалерею репортера "Postimees" с церемонии завершения строительства первого участка, прошедшей 16 июня:

"Было запланировано построить участок границы протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Благодаря быстрым темпам строительства и благоприятным погодным условиям работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока", - сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.

В начале мая МВД Эстонии сообщило, что начались работы и на втором участке длиной в 40 километров.