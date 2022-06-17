Эстония приняла уже более 42700 украинских беженцев

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50000 беженцев, как напомнил rus.err.ee .

За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны. Из накануне прибывших беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.