Эстония приняла с 27 февраля в общей сложности 42771 военных беженца из Украины, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
Эстония приняла уже более 42700 украинских беженцев
Эстония приняла уже более 42700 украинских беженцев
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50000 беженцев, как напомнил rus.err.ee.
За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны. Из накануне прибывших беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.
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