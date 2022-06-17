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Эстония приняла уже более 42700 украинских беженцев

Rus.err.ee
Эстония приняла уже более 42700 украинских беженцев
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Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины.
Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Эстония приняла с 27 февраля в общей сложности 42771 военных беженца из Украины, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50000 беженцев, как напомнил rus.err.ee.

За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны. Из накануне прибывших беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

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