У спасателей и полицейских Кохтла-Ярве исполнится давняя мечта о новом доме

Сейчас в одном углу возводимого на месте главной конторы бывшего строительного треста на Ярвекюла теэ здания виднеются лишь стены будущего учебного класса. Благодаря новому дому полиция в Кохтла-Ярве избавится от тесных помещений, а спасатели - от вредоносного плесневого гриба, который сейчас процветает в их помещениях на улице Лайа в старом городе.