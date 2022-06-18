Сб, 18.06.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

У спасателей и полицейских Кохтла-Ярве исполнится давняя мечта о новом доме

Эрик Гамзеев
, журналист
У спасателей и полицейских Кохтла-Ярве исполнится давняя мечта о новом доме
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Возведение общего здания площадью 2700 квадратных метров началось со стен будущего учебного класса. Идаский префект Тарво Крууп бросает кельмой раствор на цилиндр заложенного в пятницу краеугольного камня. За ним стоит руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.
Возведение общего здания площадью 2700 квадратных метров началось со стен будущего учебного класса. Идаский префект Тарво Крууп бросает кельмой раствор на цилиндр заложенного в пятницу краеугольного камня. За ним стоит руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Ожидание нового дома было велико, и в следующем году мы получим его", - сказал в пятницу руководитель Ида-Вирумааского спасательного региона Тармо Антон через несколько минут после закладки краеугольного камня нового кохтла-ярвеского здания полиции и спасательной службы.

Сейчас в одном углу возводимого на месте главной конторы бывшего строительного треста на Ярвекюла теэ здания виднеются лишь стены будущего учебного класса. Благодаря новому дому полиция в Кохтла-Ярве избавится от тесных помещений, а спасатели - от вредоносного плесневого гриба, который сейчас процветает в их помещениях на улице Лайа в старом городе.

Новый дом украсит Кохтла-Ярве

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх