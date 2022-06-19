Накануне произошли две аварии по вине пьяных водителей

Как сообщила полиция, около 22.38 на 194-м шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие: 44-летний мужчина без права управления автомобилем и с признаками алкогольного опьянения за рулем "Opel Vectra Station Wagon" повернул налево перед приближающимся навстречу "Mercedes-Benz C 180", которым управлял 72-летний мужчина. В Нарвскую больницу отправили находившегося в "Мерседесе" 67-летнего пассажира.

Второе ДТП случилось на административной территории волости Алутагузуе уже через двадцать минут после первого. На 9-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва 49-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением автомобилем "Nissan Pathfinder" и съехал в придорожную канаву. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.