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Накануне произошли две аварии по вине пьяных водителей

Северное побережье
Накануне произошли две аварии по вине пьяных водителей
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Полиция за работой (фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанным в статье событиям).
Полиция за работой (фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанным в статье событиям). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Две дорожные аварии по вине нетрезвых водителей произошли в Ида-Вирумаа поздним вечером 18 июня. Двое немолодых мужчин в итоге оказались в больницах.

Как сообщила полиция, около 22.38 на 194-м шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие: 44-летний мужчина без права управления автомобилем и с признаками алкогольного опьянения за рулем "Opel Vectra Station Wagon" повернул налево перед приближающимся навстречу "Mercedes-Benz C 180", которым управлял 72-летний мужчина. В Нарвскую больницу отправили находившегося в "Мерседесе" 67-летнего пассажира.

Второе ДТП случилось на административной территории волости Алутагузуе уже через двадцать минут после первого. На 9-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва 49-летний водитель с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением автомобилем "Nissan Pathfinder" и съехал в придорожную канаву. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В целом по Эстонии за одни сутки 18 июня полиция выявила 26 водителей, употребивших алкоголь.

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