С июля автобус №107 до центральной больницы ездить не будет

Последние полтора года автобус №107, курсировавший как уездный, финансировали на двоих центр общественного транспорта и йыхвиское самоуправление. С июля эта линия станет городской, а это значит, что бесплатно ею смогут пользоваться только жители Йыхвиской волости, которые приобретут проездную карточку в "R-Kiosk" и персонифицируют ее в веб-среде pilet.ee. Те, кто по какой-то причине не справятся с персонификацией сами, смогут попросить помощи в социальном отделе волостного управления.