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С июля автобус №107 до центральной больницы ездить не будет

Кюлли Крийс
, журналист
С июля автобус №107 до центральной больницы ездить не будет
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Начиная с июля автобус №107 дальше Таммику ездить не будет.
Начиная с июля автобус №107 дальше Таммику ездить не будет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Автобус №107 станет городской линией, по которой бесплатно смогут ездить только включенные в регистр жителей Йыхвиской волости люди.

Последние полтора года автобус №107, курсировавший как уездный, финансировали на двоих центр общественного транспорта и йыхвиское самоуправление. С июля эта линия станет городской, а это значит, что бесплатно ею смогут пользоваться только жители Йыхвиской волости, которые приобретут проездную карточку в "R-Kiosk" и персонифицируют ее в веб-среде pilet.ee. Те, кто по какой-то причине не справятся с персонификацией сами, смогут попросить помощи в социальном отделе волостного управления.

Те, у кого уже имеется какая-то используемая в Эстонии проездная карточка, в том числе карточка "АТКО", не должны покупать новую.

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