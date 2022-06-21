МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.06-30.06 ⟩ Праздник победы и яанова ночь, мемориал Хейно Липпа в Майдла, в Йыхви вечер легкой атлетики

* В парке у мызы Майдла - мемориал Хейно Липпа и чемпионат Эстонии по толканию ядра: в 11.30 и 12.30 - выступление духового оркестра "Silver Bell", в 12.00 - открытие скульптуры Хейно Липпа, в 13.30 - толкание ядра, женщины, в 15.00 - толкание ядра, мужчины, в 14.30 и 16.10 - выступление ансамбля "Curly Strings".

* В парке деревни Сака в 11.35 - 3-й забег памяти Майдо Кесккюла.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Kalev" (Силламяэ).

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, смешанные пары.

* На пляже в Тойла в 12.00 - этап пляжного волейбола.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летнего волейбола.

* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee .

ЯАНОВ ДЕНЬ

Среда, 22 июня

* В Кохтла-Нымме на певческой сцене в 19.00 - Яанов день. Выступает дуэт Аннели Отт и Рейна Контсона. Мастерские, батут, карусель.

* В деревне Кахула в 19.00 - Яанов день. Танцы с Раулем Ряйтсаком.

* В Сака в 20.00 - яанов костер. Танцы с ансамблем "Rix" (Пярнумаа). В программе традиционные и нетрадиционные игры Яанова дня.

* В Кивиыли на площадке с качелями в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Rander's".

* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Lõõtsavägilased".

Четверг, 23 июня

* Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, южный Сонда - северный Сонда; у сондаской корчмы с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - Яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.

* У тропы здоровья в Силламяэ в 15.00 - Яанов день. Выступают коллективы Силламяэского центра культуры и "Улья". Дискотека с DJ Karabljoff.

* В Нарве в "Эккекюла" в 16.00 - Яанов день.

* В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.

* На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и Медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.

* На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".

* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".

* В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.

* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".

* В Синимяэ в Паргимяэ в 20.00 - яанов костер.

* В Олгина в 20.00 - яанов костер.

* В Куремяэ в 20.00 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы с ансамблем "Amadeus". Вечер ведет Тарво Сымер. Концерт самодеятельности, яановы игры и соревнования, детская палатка, огненное шоу. Открыт буфет "Catering Kene".

* В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - алайыэская Яанова ночь. Выступает "Paradox". DJ Дима Клинк. Игры, соревнования и развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.

* В Кохтла-Ярве в народном парке в 20.00 - Яанова ночь. Выступают группы народного танца Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль украинского землячества "Два кольоры". Концерт ансамбля "Sleepwalkers".

Пятница, 24 июня

* В Ийзаку на певческой площадке в 20.00 - Яанов день. Концерт "Iisaku naisrühm 35 + segarühm 20 = Sigin-Sagin". Танцы под музыку ансамбля "Pixels". Открыт буфет "Catering Kene".

Суббота, 25 июня

* В Пуртсеском сосняке в 20.00 - Яанова ночь.