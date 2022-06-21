Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 30 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.06-30.06 ⟩ Праздник победы и яанова ночь, мемориал Хейно Липпа в Майдла, в Йыхви вечер легкой атлетики
КУЛЬТУРА
Вторник, 21 июня
* В Куртнаской библиотеке в 13.00 в рамках Года библиотек - "Suure koogiteoga suvesse": печем блины, читаем рассказы о блинах и рисуем. В гостях иллюстратор Марья-Лийза Платс.
Среда, 22 июня
* В Нарвской арт-резиденции в 18.00 - открытие звуковой
Воскресенье, 26 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт вокальной студии "Illusio". Билет - 3 евро.
* В деревне Сака на хуторе Пости в 18.00 - музыкальный блог Кайсы Сельде, за роялем - Мерике Суси. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Информация по тел. 514 3930.
Среда, 29 июня
* В Сакаском народном доме в 15.00 - "Murumemmed - 15 aastat tantsurõõmu!". Выступают line-танцоры, Пипи Трийну, Murumemmed. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
* В Силламяэ на бульваре Мере в 18.00 - концерт Элины Нечаевой, посвященный 65-летию города.
Четверг, 30 июня
* В Нарве на Кренгольме в 19.00 - Пярнуский городской оркестр с программой "Thule eleegiad" / "Элегия ветра".
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - спектакль театра "Другое небо".
СПОРТ
Вторник, 21 июня
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.
* На Йыхвиском легкоатлетическом стадионе в 18.05 - вечер легкой атлетики. Информация: www.kuldliiga.ee.
Среда, 22 июня
* В Паннъярве в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
* В Нарва-Йыэсуу с 18.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования. Информация: http://narvaorient.blogspot.com/
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Narva Trans" - "Tabasalu Ulasabat C.F.".
Пятница, 24 июня
* В парке у мызы Майдла - мемориал Хейно Липпа и чемпионат Эстонии по толканию ядра: в 11.30 и 12.30 - выступление духового оркестра "Silver Bell", в 12.00 - открытие скульптуры Хейно Липпа, в 13.30 - толкание ядра, женщины, в 15.00 - толкание ядра, мужчины, в 14.30 и 16.10 - выступление ансамбля "Curly Strings".
Суббота, 25 июня
* В парке деревни Сака в 11.35 - 3-й забег памяти Майдо Кесккюла.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Kalev" (Силламяэ).
Воскресенье, 26 июня
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, смешанные пары.
* На пляже в Тойла в 12.00 - этап пляжного волейбола.
Вторник, 28 июня
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летнего волейбола.
* В Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Четверг, 30 июня
* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
ЯАНОВ ДЕНЬ
Среда, 22 июня
* В Кохтла-Нымме на певческой сцене в 19.00 - Яанов день. Выступает дуэт Аннели Отт и Рейна Контсона. Мастерские, батут, карусель.
* В деревне Кахула в 19.00 - Яанов день. Танцы с Раулем Ряйтсаком.
* В Сака в 20.00 - яанов костер. Танцы с ансамблем "Rix" (Пярнумаа). В программе традиционные и нетрадиционные игры Яанова дня.
* В Кивиыли на площадке с качелями в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Rander's".
* В Люганузе на деревенской площади в 20.00 - Яанов день. Танцы с ансамблем "Lõõtsavägilased".
Четверг, 23 июня
* Сондаский Яан: на стадионе Сондаской школы в 12.00 - футбол, южный Сонда - северный Сонда; у сондаской корчмы с 17.00 до 19.00 - игры с Пеппи, с 19.00 - Яанова ночь. Танцы с ансамблем "Kruuv". Ночная дискотека.
* У тропы здоровья в Силламяэ в 15.00 - Яанов день. Выступают коллективы Силламяэского центра культуры и "Улья". Дискотека с DJ Karabljoff.
* В Нарве в "Эккекюла" в 16.00 - Яанов день.
* В Вайвара на детской игровой площадке в 18.00 - яанов костер.
* На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Сказка "Маша и Медведь" театра "Мельница", выступления творческих коллективов клуба "Ахтме" и другие развлечения. Гость праздника - певец Рафаэль. Тел. 332 2061.
* На площадке у клуба "Ору" в 18.00 - народное гулянье "Яанов день". Выступление ансамбля "Сладка Ягода", развлекательная программа и другие развлечения. Гость праздника - Елена Ковостьянова. Тел. 337 9043.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов костер. Для танцев играют Ирена и Ивар Хансен, а также "Troika".
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает трио "Senjo".
* В Тойласком порту в 19.00 - Яанов день. Выступают Теэле Вийра и бенд. Мастерские, батут, электроавтомобили, морская баня, волейбольное соревнование между женатыми и холостыми. Со своей деятельностью ознакомит Вокаский охотклуб; тропа навыков охотника. Информация: Kaisa.Pukk@toila.ee.
* В Светлом парке в Нарва-Йыэсуу в 19.00 - Яанов день. Выступают фольклорный ансамбль "Супрядки", Владимир Чердаков и группа "Dochka Bossa".
* В Синимяэ в Паргимяэ в 20.00 - яанов костер.
* В Олгина в 20.00 - яанов костер.
* В Куремяэ в 20.00 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы с ансамблем "Amadeus". Вечер ведет Тарво Сымер. Концерт самодеятельности, яановы игры и соревнования, детская палатка, огненное шоу. Открыт буфет "Catering Kene".
* В Алайыэ на деревенской площади в 20.00 - алайыэская Яанова ночь. Выступает "Paradox". DJ Дима Клинк. Игры, соревнования и развлечения. Вечер ведет Наталья Аникина.
* В Кохтла-Ярве в народном парке в 20.00 - Яанова ночь. Выступают группы народного танца Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль украинского землячества "Два кольоры". Концерт ансамбля "Sleepwalkers".
Пятница, 24 июня
* В Ийзаку на певческой площадке в 20.00 - Яанов день. Концерт "Iisaku naisrühm 35 + segarühm 20 = Sigin-Sagin". Танцы под музыку ансамбля "Pixels". Открыт буфет "Catering Kene".
Суббота, 25 июня
* В Пуртсеском сосняке в 20.00 - Яанова ночь.
РАЗНОЕ
Четверг, 23 июня
* В Кохтла-Ярве на площади перед горуправлением в 10.00 - празднование дня ополчения.
* В Алутагузеской волости - Праздник победы: в 10.00 - у памятного камня в Пагари, в 10.30 - на Мяэтагузеском кладбище, в 11.00 - в Ийзаку у монумента алутагузеским борцам за свободу, в 11.30 - у монумента Освободительной войне на Тудулиннаском кладбище.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 14.00 - Праздник победы. В программе речи, возложение венков. Выступит Йыхвиский биг-бенд.
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