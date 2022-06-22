Во время праздников полиция будет пристально следить и за самокатчиками

"Актуальная камера" стала свидетелем подобного случая - полиция остановила передвигающихся вдвоем на одном электросамокате. За такой проступок несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере десяти евро, а взрослым - 20 евро.

"Самокатчиков проверяем. Тех, кто катается на самокатах вдвоем или без шлема - до 16 лет нельзя кататься без шлема. В последнее время нарушений становится все больше. Статистика растет, аварий происходит много и пострадавших много", - рассказал патрульный полицейский Виктор Лешевич.