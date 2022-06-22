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Во время праздников полиция будет пристально следить и за самокатчиками

Erik Kalda
, ajakirjanik
Во время праздников полиция будет пристально следить и за самокатчиками
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Электросамокаты.
Электросамокаты. Фото: Матти Кямяря/«Северное побережье»

Полиция призывает водителей быть более внимательными на дорогах во время праздников: в этом году стражи правопорядка обращают пристальное внимание не только на автомобилистов, но и на самокатчиков.

"Актуальная камера" стала свидетелем подобного случая - полиция остановила передвигающихся вдвоем на одном электросамокате. За такой проступок несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере десяти евро, а взрослым - 20 евро.

"Самокатчиков проверяем. Тех, кто катается на самокатах вдвоем или без шлема - до 16 лет нельзя кататься без шлема. В последнее время нарушений становится все больше. Статистика растет, аварий происходит много и пострадавших много", - рассказал патрульный полицейский Виктор Лешевич.

На трассе за пределами города полиция все-таки больше обращает внимание на скорость и состояние автомобилистов. Такую проверку полиция начала проводить 22 июня, поскольку многие отправились на отдых сразу после сокращенного рабочего дня.

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