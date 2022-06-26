ДТП в Алутагузеской волости

Как сообщила полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня в 22.43 в деревне Эреда Алутагузеской волости - на одиннадцатом километре шоссе Кохтла-Ярве - Мяэтагузе. Автомобиль "Volvo", управлявшийся 27-летним мужчиной без прав и с признаками алкогольного опьянения, съехал с дороги влево в кювет и перевернулся через крышу.