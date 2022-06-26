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ДТП в Алутагузеской волости

Северное побережье
ДТП в Алутагузеской волости
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Сигналы на автомобиле полиции.
Сигналы на автомобиле полиции. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В субботу вечером в съехавшем с дороги автомобиле пострадали нетрезвый водитель без прав и его пассажир.

Как сообщила полиция, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня в 22.43 в деревне Эреда Алутагузеской волости - на одиннадцатом километре шоссе Кохтла-Ярве - Мяэтагузе. Автомобиль "Volvo", управлявшийся 27-летним мужчиной без прав и с признаками алкогольного опьянения, съехал с дороги влево в кювет и перевернулся через крышу.

Наряду с водителем также в машине пострадал пассажир - 49-летний мужчина.

Обоих пострадавших отправили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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