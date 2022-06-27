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Спасали молодую корову

Северное побережье
Спасали молодую корову
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Фото: Päästeamet

23-го июня в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Эдизе Йыхвиской волости молодая корова упала в бассейн с навозом.

Спасатели использовали оборудование для спасения с поверхности воды, придерживая голову животного, чтобы оно могло дышать. С помощью веревки подтелка направили на другую сторону бассейна, к которой можно было подобраться на тракторе.

Затем двумя тросами и трактором животному помогли выбраться на склон бассейна.

Спасательная операция длилась два часа и 25 минут. Корова при этом не пострадала.

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