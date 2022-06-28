24 июня ночью внимательный человек заметил в деревне Перьятси города Нарва-Йыэсуу густой черный дым.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В "костре Яановой ночи" обнаружены 14 холодильников
24-26 июня 2022 г.
В "костре Яановой ночи" обнаружены 14 холодильников
Поспешившие на место спасатели обнаружили 14 старых горящих холодильников, а также пылающий рядом большой костер, который они сразу же потушили.
Горел тополиный пух
Вечером 26 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит трава.
Спасателям пришлось тушить ландшафтный пожар площадью около 1,5 га, который возник в результате возгорания тополиного пуха.
Ключевые слова