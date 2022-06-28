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СПАСАТЕЛИ ⟩ В "костре Яановой ночи" обнаружены 14 холодильников

24-26 июня 2022 г.
Северное побережье
В "костре Яановой ночи" обнаружены 14 холодильников
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

24 июня ночью внимательный человек заметил в деревне Перьятси города Нарва-Йыэсуу густой черный дым.

Поспешившие на место спасатели обнаружили 14 старых горящих холодильников, а также пылающий рядом большой костер, который они сразу же потушили. 

Горел тополиный пух

Вечером 26 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит трава.

Спасателям пришлось тушить ландшафтный пожар площадью около 1,5 га, который возник в результате возгорания тополиного пуха.

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