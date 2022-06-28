СПАСАТЕЛИ ⟩ В "костре Яановой ночи" обнаружены 14 холодильников

Поспешившие на место спасатели обнаружили 14 старых горящих холодильников, а также пылающий рядом большой костер, который они сразу же потушили.

Горел тополиный пух

Вечером 26 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит трава.