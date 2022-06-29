ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Глаза у страха могут быть очень велики

В последние недели по всей Эстонии распространяется волна слухов о предполагаемых "подозрительных лицах", которые ездят по домохозяйствам и, представляясь украинцами, якобы ищут работу. Соцсети заполнены фотографиями и утверждениями, где "предполагаемые преступники" под видом поиска работы присматриваются на самом деле к чужому имуществу.

Полиция эти утверждения проверила, и выяснилось, что это не преступники, а действительно приехавшие из Украины люди, которые ищут работу.

Понятно, что способ поиска работы кажется людям непривычным, а если еще выясняется, что это не местные, то подозрения усиливаются. Иностранные жулики и мошенники в последние годы причинили эстонским людям много головной боли.