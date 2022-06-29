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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Глаза у страха могут быть очень велики

Северное побережье
Глаза у страха могут быть очень велики
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Социальные сети. Снимок иллюстративный.
Социальные сети. Снимок иллюстративный. Фото: Holger Langmaier / Pixabay

Когда началась война в Украине и беженцы начали массово прибывать в Эстонию, стали распространяться различные слухи о предполагаемых злодеяниях приехавших сюда украинцев. То якобы беженцы на кого-то напали, то совершили еще какие-то недостойные поступки. Полиция быстро проверяла эту информацию, и выяснялось, что все это выдумано.

В последние недели по всей Эстонии распространяется волна слухов о предполагаемых "подозрительных лицах", которые ездят по домохозяйствам и, представляясь украинцами, якобы ищут работу. Соцсети заполнены фотографиями и утверждениями, где "предполагаемые преступники" под видом поиска работы присматриваются на самом деле к чужому имуществу.

Полиция эти утверждения проверила, и выяснилось, что это не преступники, а действительно приехавшие из Украины люди, которые ищут работу.

Понятно, что способ поиска работы кажется людям непривычным, а если еще выясняется, что это не местные, то подозрения усиливаются. Иностранные жулики и мошенники в последние годы причинили эстонским людям много головной боли.

Такая гражданская бдительность на самом деле приветствуется - о своих подозрениях необходимо сообщать. Но в таких случаях не надо делать поспешные выводы или, что еще хуже, начинать задерживать или преследовать таких "подозрительных людей". Достаточно будет заявить о своих наблюдениях в полицию.

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