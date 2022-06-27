Спасательный департамент и Кайтселийт укрепляют сотрудничество в сфере национальной обороны

"Кайтселийт на протяжении всего своего существования сотрудничал со Спасательным департаментом и его предшественниками. Сегодняшний мир вокруг нас требует еще более тесных и продуманных действий между двумя организациями, чтобы Эстония была в безопасности, а наши люди были защищены", - добавил он.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, что ситуация с безопасностью в Эстонии значительно изменилась за последние месяцы, поэтому важно быть готовыми и к более мрачным сценариям.

"Краеугольным камнем безопасности населения являются совместные действия различных сторон, и этим соглашением Спасательный департамент и Кайтселийт определили точные направления дальнейшего сотрудничества. Таким образом, комплексная национальная оборона, необходимость которой обсуждалась годами, шаг за шагом становится реальностью", - сказал он.

В течение следующих месяцев будут подписаны еще договоры, в которых будут составлены цели и направления совместной работы в обмене информацией, превентивной работе, спасательной работе, области разминирования, эвакуации и подготовке к кризисной ситуации. Таким образом обе стороны подтвердят правила, по которым одно ведомство при необходимости сможет быстро и эффективно поддержать другое.

По словам Таммеару, на практике это означает, например, если Спасательному департаменту, как органу гражданской защиты, потребуется эвакуировать большое количество людей, то организация "Найскодукайтсе" сможет быстро прийти на помощь, и работа будет проводиться согласно заранее согласованным инструкциям.

Спасательный департамент, а также Союз обороны и организация "Найскодукайтсе" регулярно встречаются, чтобы подвести итоги проделанной работы и планировать, при необходимости, следующие общие направления.